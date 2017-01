Kozarska Dubica: DNS-ovci podijelili 80 paketića i 20 pečenica

I nekoliko desetina socijalno ugroženih porodica iz Dubice dočekaće Badnji dan i Božić kako dolikuje.

Mališanima je podijeljeno 80 paketića a domaćinima dvadeset pečenica. Među njima su i dvije šestočlane porodice – Crnogorac i Radić.

“Nešto najljepše, obradovalo me ovo. Imao sam ja nešto ali opet nije to to. Kad dobiješ nešto lijepo je to za dječicu i za mene. Drago mi je, hvala puno svima”, kaže Zoran Radić.

“Znači mnogo, pogotovo djeci. To je njihova radost, božićnji praznici. To je to, šta bi, jednostavno mi znači puno” , rekla je Miljana Crnogorac.

Akciju su pokrenuli dubički DNS-ovci uz pomoć lokalnih privrednika. Svaka čast svima koji su se odazvali, kaže Darko Banjac. Politika je, dodaje, ostala po strani a i nije joj mjesto u prazničnim danima kada treba da se priskoči u pomoć onima kojima je to najpotrebnije.

“To su dani veselja, dani praštanja, dani razumijevanja, trebaju da budu i dani solidarnosti, da se solidarišemo jedni sa drugima i na takav način pomognemo. Osmijeh, kada izmamimo na licu djeteta, to vam je najviše što ste mogli uraditi, to je najveća nagrada nama koji smo učestvovali u tome” poručuje Darko Banjac, narodni poslanik i predsjednik OO DNS Kozarska Dubica.

Moramo tako, pogotovo za najradosniji praznik, kažu organizatori akcije. I obećavaju nove. Pogotovo nakon što su vidjeli koliko su se ljudi obradovali poklonima.