Koštunica: Progoni me žena manijak, molim vas pomozite!

Izvjesna Ljilja predstavlja se po gradu kao moja supruga, pokušala je i da mi upadne u stan. Prijavio sam je policiji, ali ne vredi, ne znam više šta da radim, jada se bivši premijer. Izvjesna Ljilja predstavlja se po gradu kao moja supruga, pokušala je i da mi upadne u stan.



Prijavio sam je policiji, ali ne vrijedi, ne znam više šta da radim, jada se bivši premijer Srbije Vojislav Koštunica.

Već godinu-dve proganja me žena s lažnim profilom koju nikad nisam ni vidio ni upoznao. Policiji je obećala da će da prestane, ali to i dalje traje.

Psihijatri kažu da je u pitanju osoba koja nije pri sebi – rekao je za Kurir nekadašnji predsjednik SRJ i lider DSS Vojislav Koštunica povodom izvjesne Ljiljane Koštunice, koja tvrdi da mu je partnerka i da će se njih dvoje uskoro vjenčati.

Nekadašnji premijer Srbije kaže da bi ta tema trebalo da se već jednom skine sa dnevnog reda.

– Prije godinu-dve na njenom Fejsbuku se pojavila ta priča. Na sve moguće načine sam pokušao to da zaustavim. Pošto se radi o nekoj vrsti kriminala preko Fejsbuka, razgovarao sam s policijom da je upozori da prestane s tim maltretiranjem. Ženu uopšte ni ne znam i, kao što vidite, nigdje nema zajedničkih slika. Istina je da su me pratile sve moguće političke izmišljotine i sada kada sam se povukao, stalo mi je do mira. Tražiću intervenciju policije – rekao je Koštunica, prenosi Alo.

Izvjesna Ljiljana s Dorćola, koja je na svom Fejsbuk profilu već promijenila prezime u Koštunica, prethodno je u medijima tvrdila da je u ljubavnoj vezi sa Vojislavom Koštunicom.

“Nas dvoje se odavno poznajemo, a ponovo smo se sreli 2012. godine. Družimo se, mi živimo život. Uskoro ćemo se vjenčati i bićete o tome obaviješteni”, rekla je Ljilja, prenosi Alo.

