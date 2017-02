Kostajnica: Odbornici se odrekli 120 KM dodatka

Nije problem, odričemo se 120 maraka dodatka, saglasili su se kostajnički odbornici. Bili su jednoglasni u odluci da, umjesto 425, dobijaju 305 maraka mjesečno.



Obećalo se to u predizbornoj kampanji, kaže predsjednk Skupštine. Ali i dodaje da je, sve ovo, pomalo, postalo i pomodarstvo u lokalnim zajednicama. Čim se jedna odlučila na ovaj korak, krenulo je kao gljive poslije kiše.

“Moje lično mišljenje je da jeste postao trend ali pozitivan. Ako će se nešto postići s tim, bilo gdje i bilo ko da počne prvi, ako takav potez dovede do pozitivnih rezultata, onda neka postane populistički, neka ga prate svi”, rekao je predsjednik SO Kostajnica (SNSD) Nikola Janjetović.

Vala ćemo i uštedjeti, kažu iz opozicionog PDP-a iako su glasali za smanjenje dodatka. Za njih je ovo kozmetička promjena.

“To je 21.600 maraka u netu plus 66 odsto pa izračunajte koliko je to u brutu. I koliko će to pomoći opštini, možete da zamislite”, rekao je Željko Čekić (PDP).

Načelnik nije morao da zamišlja da će mu prijedlog proći jer ima apsolutnu većinu. Još nije siguran gdje će odbornički višak biti utrošen.

“Gledajte, svi mi načelnici, 90 odsto opština, imamo rupe u budžetu. Ja sad mogu reći deklaratvino da će te pare ići u stipendije, socijale, ovo ili ono… Ko zna gdje će te pare tačno otići”, rekao je načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo.

A podugačka je lista jer opštinu čekaju brojni izazovi koje valja isfinansirati. Poput prelaska rada domova zdravlja na trezorsko poslovanje, tačnije, lokalne kase. Pa koliko god da se ulije od odbornika, dobro će doći.