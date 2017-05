Kosovo: U ime Srba kandidatske liste predalo šest političkih subjekata

Centralnoj izbornoj komisiji /CIK/ Kosova za vanredne parlamentarne izbore u ime Srba kandidatske liste je predalo šest političkih subjekata.

Kandidatske liste su predale “Srpska lista”, Samostalna liberalna stranka, Progresivno demokratska stranka, Nova partija Kosova, Patriotski blok, Koalicija okupljena oko Partije kosovskih Srba, ali i jedna politička opcija čija je lista osporena.

U ponoć je na Kosovu i Metohiji istekao rok za predaju lista za vanredne parlamentarne izbore 11. juna.

CIK-u je ukupno prijavljeno 26 kandidatskih lista sa kojih će biti izabrano ukupno 120 poslanika, uključujući po 10 rezervisanih mjesta za Srbe i ostale manjinske zajednice.

Branimir Stojanović sa “Srpske liste” za Srnu kaže da je njihov prioritet da, uz podršku Vlade Srbije, održe kontinuitet u odbrani interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, te da spriječe sve instrumente i pokušaje da se ukinu “kontrolni sistemi” unutar kosovskog društva.

On kaže da se mora spriječiti ideja da se u narednom periodu iz kosovskog sistema izbrišu svi instrumenti i kontrolni mehanizmi, kao i odredba da je potrebna dvotrećinska većina za izglasavanje važnih sistemskih zakona.

Prema njegovim riječima, “Srpska lista” će posebno insistirati i neće odustati od zahtjeva da se Briselski dogovori dosljedno sprovedu u djelo jer u suprotnom Kosovu prijeti potpuna monoetničnost i apsolutna majorizacija.

“Prenapumpane i prenaduvane su izjave Ramuša Haradinaja da neće biti Zajednice srpskih opština i Srbije na Kosovu, koje služe samo predizbornoj kampanji i ne treba im pridavati posebnu važnost”, rekao je Stojanović.

On kaže da se preuzete obaveze moraju sprovoditi i to je u politici neizostavno tako da ono što je u Briselu dogovoreno mora biti sprovedeno bez obzira na to ko je na vlasti na Kosovu.

Uz poziv u ime “Srpske liste” Evropskoj uniji da uradi mnogo više na realizaciji dogovora, Stojanović je poručio Srbima da svoj glas daju ljudima koji imaju podršku zvaničnog Beograda.

On je pozvao sunarodnike da u što većem broju izađu na izbore i svojim glasom pomognu očuvanju srpskih interesa na Kosovu i Metohiji.

(Srna)