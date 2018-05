Kosmet: Sedmi put postavljena spomen-ploča nestalim novinarima

Ulica Veselina Masleše, svjedok mnogih epoha: Od "Boske" do "parkića", šetnjom kroz Gospodsku

Novinari članovi Udruženja novinara Srbije i Društva novinara Kosova i Metohije danas su nadomak Velike Hoče po sedmi put postavili spomen-ploču nestalim novinarima Radio Prištine Đuri Slavuju i Ranku Pereniću, gdje su posljednji put viđeni u avgustu 1998. godine.

Pero Slavuj, brat nestalog Đure Slavuja, rekao je u kraćem obraćanju da je jasno svima da je nedostajala i nedostaje volja i međunarodnih i domaćih pravosudnih organa da se rasvijetli sudbina njegovog brata i svih novinara koji su nestali na Kosovu i Metohiji.

Član Komisije Vlade Srbije za istragu o ubistvima novinara Veran Matić istakao je da je veoma važno angažovanje novinara na rasvjetljavanju ubistava kolega.

“Važna je i politička volja da se istrage sprovedu, konkretno na Kosovu je potrebna volja odgovornih u kosovskim institucijama, da se istraže ubistva 14 novinara”, rekao je Matić, poručivši da je potreban jak angažman članova UNS-a i novinarskih udruženja sa Kosova kako bi se izvršio pritisak na specijalno tužilaštvo Kosova, ali i na tužilaštvo Srbije.

On je ocijenio da je nekažnjivost ubistava novinara posljedica nedovoljne angažovanosti međunarodnih subjekata zbog čega ih je potrebno dodatno podstaći da rade na rasvjetljavanju, te podsticati i institucije.

Prema njegovim riječima, tabla koja je danas postavljena u Velikoj Hoči biće uklonjena kada se rasvijetli sudbina Đure Slavuja i Ranka Perenića.

Šef Misije OEBS na Kosmetu Jan Bratu istakao je da je važno ne zaboraviti ubijene i nestale osobe i da se nastavi pritisak na institucije koje moraju dati odgovor ko su lica koja su počinila ubistvo.

“Govori se o Komisiji za istinu i pomirenje na Kosovu i Metohiji i ukoliko se oni budu ozbiljno bavili tim poslom OEBS će to podržati”, rekao je Bratu odbijajući da komentariše ulogu drugih međunarodnih institucija.

On je dodao da je veoma važno da se novinari okupljaju na mjestu gdje je po sedmi put postavljena ploča nestalim kolegama, jer će, sve dok se njihova sudbina ne riješi, okupljanje imati veoma veliki značaj.

Nino Brajović je u ime UNS-a ocijenio da nikom do sada nije stalo da se otkrije istina o nestanku Slavuja i Perenića.

“Oni koji su to trebali da kažu nisu u stanju ni da ponude odgovor ko je šest puta skidao i lomio spomen-ploču i to upravo potvrđuje da su oni koji to čine tu u našoj blizini”, rekao je Brajović, poručivši da svi novinari i Albanci i Srbi traže da se kazne počinioci.

Brajović je u ime novinarskih udruženja zatražio da Evropski parlament usvoji rezoluciju o zabrani nekažnjivosti ubistava novinara, da Euleks sprovede istragu i da se obeštete porodice ubijenih novinara.

Postavljanju spomen-ploče prisustvovalo je pedesetak novinara kao i Snežana, supruga Ranka Perenića, koja je zatražila, kako je istakla, istinu i samo istinu.

