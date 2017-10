Košarkaš nasrnuo na mlađeg kolegu! VIDEO

Ružne scene su se desile na košarkaškim terenima druge litvanske lige.

Svega i svačega ima na košarkaškim terenima, ali ono što se desilo u drugoj litvanskoj ligi je prevazišlo sve granice gluposti.

Naime, na meču između Telšiaija i Sakiaji Vitisa, došlo je do fizičkog sukoba dvojice saigrača iz redova domaćina i to na terenu.

Tokom jednog kontra napada Domarkas je požurio sa dodavanjem i umjesto saigraču poslao loptu u aut. To se nije svidjelo njegovom starijem saigralu Mačernisu koji je nasrnao ne mlađeg saigrača.

Patosirao je svog pleja, zbog toga je dobio tehničku grešku i morao je da napusti parket.

Fight club in NKL!

35-year-old vet Osvaldas Mačernis punches his younger Telšiai teammate Tomas Domarkas in Lithuania’s second division… pic.twitter.com/EKS6tWgVnY

— Simonas Baranauskas (@LithuaniaBasket) October 28, 2017