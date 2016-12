Košarac: Savez za promjene – istinski čuvar Bakirove politike

Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić očigledno propustio priliku da ospori imenovanje novog stranog sudije u Ustavni sud BiH.

“Svojim nečinjenjem, odnosno odbijanjem da imenovanje italijanskog sudije Đovanija Grasoa stavi na dnevni red sjednice Predsjedništva BiH, Ivanić je pomogao Bakiru Izetbegoviću u namjeri da zadrži kontrolu i većinu u Ustavnom sudu BiH koja u svakom trenutku može da preglasa dvojicu srpskih i dvojicu hrvatskih sudija u toj pravosudnoj instituciji”, upozorio je Košarac u izjavi za Srnu.

Košarac je naglasio da nije tačno da konsultacije s Predsjedništvom BiH nisu obavezne prilikom izbora stranih sudija u Ustavni sud BiH.

“U Ustavu BiH jasno piše da strane sudije bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija s Predsjedništvom BiH. Konsultacije s Predsjedništvom u ovom slučaju predstavljaju ustavnu kategoriju i, prema tome, jesu obavezujuće”, istakao je Košarac.

Prema njegovim riječima, Bakir Izetbegović je u svom jučerašnjem obraćanju novinarima u Sarajevu opisao šta se, u stvari, dogodilo u vezi s izborom italijanskog sudije u Ustavni sud BiH.

“U Predsjedništvo BiH je, vjerovatno, stigao prijedlog predsjednika Evropskog suda za ljudska prava za imenovanje Grasoa, a Ivanić to pitanje nije htio da stavi na dnevni red sjednice. To znači da Predsjedništvo nije ni imalo priliku da na bilo koji način ospori to imenovanje, niti da bilo kakve primjedbe pošalje u sjedište Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Pitanje je šta bi bilo da je jedan ili da su dva člana Predsjedništva BiH osporili to imenovanje”, rekao je Košarac.

On je dodao da ne isključuje mogućnost da Ivanić pitanje izbora stranog sudije u Ustavni sud BiH nije stavio na dnevni red sjednice Predsjedništva BiH u dogovoru s Bakirom Izetbegovićem.

“Izetbegović u svojoj izjavi sugeriše da će se na isti način, dakle uz prećutnu saglasnost Predsjedništva BiH, i u budućnosti vršiti izbor stranih sudija, što znači da je u Predsjedništvu bilo nekog dogovora o tom pitanju. Mnogo je tu dilema i pitanja, ali jedno je sigurno – i ovaj slučaj je dokaz da funkcioneri takozvanog Saveza za promjene u Sarajevu ne štite interese Republike Srpske, već interese Bakira Izetbegovića. Oni su u ovom trenutku jedini istinski čuvari Bakirove politike”, zaključio je Košarac.