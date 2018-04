Kort marketi nagrađuju vjernost svojih kupaca sa posebnom ponudom Metalac posuđa

Domaći trgovački lanac Fructa Trade – Kort marketi je u saradnji sa renomiranim proizvođačem posuđa Metalac pripremio posebnu akcijsku ponudu na liniju Metalac posuđa Akvarel, uz popust od 50%!

Neodoljivu liniju emajliranog posuđa Akvarel krasi unikatni dizajn i vhrunska kvaliteta, a namijenjena je za pripremu kvalitetne i zdrave hrane na brži način, u skladu sa potrebama savremenih domaćica/domaćina.

Ova posebna ponuda traje od 1.aprila do 15. jula u svim KORT MARKETIMA, na način da će kupci prilikom redovne kupovine dobijati naljepnice za sakupljanje i uz sakupljeni određeni broj naljepnica moći ostvariti popust od 50% za željeni proizvod. Na ovaj način naši kupci mogu da kupe izuzetno kvalitetno posuđe poznatog proizvođača Metalac po veoma povoljnim cijenama, da osvježe vlastitu kolekciju posuđa ili jednostavno da obraduju nekog sa lijepim poklonom.

U sklopu posebne ponude nalaze se šerpe različitih veličina sa poklopcem, prilagođene za razne namjene, tava sa poklopcem kreirana za pripremu raznih jela ili prženje, kao i višenamjenska posuda sa poklopcem za čuvanje ili nošenje hrane. Svi artikli su posebno dizajnirani u sklopu konkursa Metalac posuđa za mlade dizajnere i krasi ih veoma privlačan i moderan dizajn. Ove veoma kvalitetne i moderno dizajnirane proizvode kupci mogu isključivo da nabave u Kort marketima u toku trajanja akcije i na način da za svakih potrošenih 10KM dobijaju jednu naljepnicu, te kada skupe određeni broj naljepnica za željeni artikl, ostvaruju popust od 50% prilikom kupovine uz skupljene naljepnice.

Posebna ponuda na Metalac posuđe Akvarel počinje 1.4.2018. i trajaće do 15.7.2018. godine. Naljepnice se mogu sakupljati do 30.6.2018, a kuponi sa sakupljenim naljepnicama potrebnim za dobijanje popusta mogu se iskoristiti sve do 15.7.2018. godine u svim Kort marketima. Kort marketi su jedan od vodećih domaćih lanaca u zemlji i u svom sastavu imaju 36 marketa u svim većim gradovima, a vama najbliži možete da pronađete na sljedećem linku lokacije Kort marketa. Više informacija o samoj ponudi, artiklima, cijenama i dodatnim nagrađivanjima kupaca možete da nađete na našim digitalnim medijima: www.fructatrade.com, Facebook stranici Fructa Trade – Kort marketi i ostalim popularnim društvenim mrežama.

