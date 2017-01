Kormak: Sankcije Dodiku nisu kratkog daha

Američki ambasador u BiH Morin Kormak izjavila je da odluka SAD u uvođenju sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nije donijeta tek tako i da je proces odlučivanja o sankcijama bio vrlo ozbiljan.



“Odluka da budu uvedene sankcije protiv nekoga i odluka da te sankcije budu uklonjene zahtjeva duge zakonske i tehničke procese”, rekla je Kormak u intervjuu za banjalučki “Glas Srpske”.

Ocijenila je da je uvođenje sankcija Dodiku nije dovelo do krize u BiH, navodeći da su sankcije veoma jasno definisane i da su one samo protiv Dodika.

“SAD ostaju posvećene pomaganju građanima RS da napreduju u ekonomskom i socijalnom sektoru i ta posvećenost se ne mjenja”, rekla je Kormak. Ona je kazala da je problem u tome što predsjednik RS “konzistentno pogrešno tumači Dejtonski sporazum”, a da su SAD “posvećene Dejtonskom sporazumu kao osnovi mira u BiH”.

“Prečesto ono što Dodik kaže, ustvari, ne odražava tačno suštinu sporazuma. Ono što je potrebno jeste da vidimo stvarno poštovanje Dejtonskog sporazuma i to i na vladavini prava i primeru drugih institucija koje treba da imaju podršku”, rekao je američki ambasador.

Komentarišući kažnjavanje Dodika zbog nepoštovanje oduku Ustavnog suda o nesprovođenju referendum o Danu RS, dok postoji mnogo odluka tog Suda koje nisu sprovedene, Kormak je rekla da nije sprovedeno između 20 i 30 odluka tog Suda, ali da je razlika u vezi sa ovom o Danu RS ta što se prvi put direktno suprotstavilo odluci Ustavnog suda.

“Ustavni sud je odlučio da referendum ne treba održati, a sedmicu kasnije on je održan. To je crvena linija koja je pređena. To ne znači da mislimo da ostale odluke ne treba sprovesti”, navela je ona.

Kormak je rekla da smatra da nova američka administracija neće promjeniti svoju politiku prema BiH.

“SAD 21 godinu imaju konzistentnu posvećenost BiH i njenom napretku. U tome učestvuju i Republikanska i Demokratska partija i ne mislim da će se to promjeniti”, rekla je ona.