Kormak: Građani BiH moraju tražiti odgovornost političara

Američka ambasadorka u BiH Morin Kormak izjavila je u intervjuu za BHRT da je SAD posvećen napretku Bosne i Hercegovine, ali da ključnu ulogu u stabilizaciji situacije moraju odigrati građani koji političare trebaju primorati da rade u njihovom interesu, a ne u interesu svojih stranaka.



Kormak je istakla da su Sjedinjene Države posvećene izgradnji BiH, baš kao što su to bile proteklih 20 godina.

– Već 20 godina SAD imaju bilateralnu posvećenost, i republikanaca i demokrata, Balkanu, Bosni i Hercegovini, da pomognu ovoj zemlji da uspostavi prvo mir i stabilnost, a potom i napredak ka onome što je sada budućnost koju su definisali građani BiH – rekla je američka ambasadorka.

Upitana koliko je stabilna spoljna politika SAD nakon što su viđene na dijelu promjene u spoljnoj politici SAD, odnosno odstupanja od onoga što je predsednik Tramp govorio u predizbornoj kampanji, Kormak je odgovorila da SAD imaju obaveze širom sveta koje poštuju.

– Predsjednik je još jednom podcrtao našu podršku NATO, najvažnijoj alijansi u istoriji i mi smo vodeća članica te alijanse. Naša posvećenost borbi protiv terorizma i pomaganje da bude okončan sukob u Siriji, to dugo traje. Mi vidimo kontinuitet naše politike. Izazovi u svijetu danas su značajni i predsjednik, te njegov tim za nacionalnu bezbjednost, rade marljivo na tome – istakla je ambasadorka.

Navela je da postoji jedna mlađa generacija političkih lidera s kojima njeni ljudi iz Ambasade rade, koji jasno i praktično artikulišu viziju BiH, dakle način za otvaranje radnih mjesta, rješavanja lokalnih pitanja, vodosnabdijevanje, grijanje, koji razumiju da je obrazovanje jako bitno za budućnost građana ove zemlje.

– Građani tražite odgovornost svojih političara. U SAD to radimo na razne načine, pišući pisma, telefonirajući političarima. Dakle, to je građanski angažman, koji uvijek treba biti miran, fokusiran na napredak koji građani žele da se postigne. Vidjeli smo mali, ali efikasan primjer u Jajcu nedavno s učenicima koji su se pobunili protiv podjele svoje škole i zaista im se divimo zbog pozitivnog angažmana o tom pitanju. To je ono gdje građani mogu promijeniti stvari kada se okupe oko pitanja do kojih im je stalo – izjavila je, između ostalog, ambasadorka Kormak za BHRT.

(Agencije)