“Konzum” u Banjaluci ponovo postaje “Merkator”?

Zbog novonastale situacije u kojoj se našla hrvatska kompanija “Agrokor”, koja zajedno sa firmama-kćerkama ima višemilionske dugove prema dobavljačima, pojavila se informacija da bi se slovenački “Merkator” mogao vratiti na tržište u BiH, preuzimanjem velikih “Konzumovih” centara.

Naime, kako je potvrđeno iz izvora bliskih privremenoj upravi u “Agrokoru” i u upravi “Merkatora”, početkom sljedeće sedmice, a moguće već i sutra, trebao bi se održati sastanak predstavnika “Merkatora” s privremenim upravnikom “Agrokora” Antom Ramljakom.

Slovenci su već iskazali interes za povratak na tržište BiH, a ukoliko dogovor bude postignut preuzeli bi velike tržne centre “Konzuma” u Sarajevu i Banjaluci.

Prva ideja o povratku “Merkatora” javila se u Srbiji, jer je u toj zemlji sve ovo vrijeme, nakon što je bivši prvi čovjek “Agrokora” Ivica Todorić kupio “Merkator”, zadržano ime “Merkator” iz tržišnih razloga i prilagođavanja kupcima.

“Vlada u Sloveniji je promptno reagovala nakon sloma Agrokora i oni su kroz neke svoje zakone uspjeli postići to da Merkatorov novac, odnosno novac dobavljača, više ne izlazi iz Slovenije. Sve to je navelo ključne ljude u Merkatoru da počnu razmišljati o povratku na bh. tržište, bar na neke ključne pozicije, poput Sarajeva i Banjaluke”, ističe naš izvor.

Dobavljači, kojima Agrokor ili Konzum duguje novac, očekuju određene garancije da će dobiti svoje pare. Ipak, dobavljači očekuju da, pored naplate svojih potraživanja, nastave da prodaju svoje proizvode, jer im je u cilju da nastave da posluju.

“BH Konzum je zdrava firma, oni nemaju dugove prema državi i jedini dug koji imaju jeste onaj prema dobavljačima. Istina, Konzum u BiH nema neku veliku imovinu, osim dva objekta i to jedan u Prijedoru i jedan u Gračanici. Prvobitna ideja s kojom će se izaći u javnost jeste da Merkator pod svojim imenom preuzme najveće Konzumove centre u BiH. Vlada Slovenije mora odlučiti da to kupi, ali potreban je početni korak da se održi poslovanje, radna mjesta i očuva tržište. Vlada Hrvatske apsolutno ne može da utiče na to hoće li se Konzum održati u BiH ili u Srbiji”, naglašava izvor.

Hipotetički gledajući, “Merkator” je jedini ozbiljno zainteresovan da preuzme određene objekte od “Konzuma” u BiH, jer najveći domaći trgovački lanac “Bingo” to ne bi mogao, prije svega zbog Konkurencijskog vijeća.

Neslužbeno, prinudna uprava u “Agrokoru” trenutno nema ništa protiv da “Merkator” preuzme određene “Konzumove” centre u BiH, a cilj je da se dobavljači zadrže kao partneri, uz očekivanje da će pristati na određeni dogovor da im se dugovanja isplaćuju na rate, a da oni, u međuvremenu, nastave da dostavljaju svoju robu. Na taj način, sačuvala bi se i radna mjesta.

