Konvencija SDA: Izetbegović predstavio “Agendu BiH 2026”

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović obratio se na današnjoj Konvenciji SDA pred 207 prisutnih članova koji će u nastavku sjednice izabrati kandidata za člana Predsjedništva BiH i predstavio izbornu platformu pod nazivom “Agenda SDA BiH 2026”.

On je rekao da se nada kako će SDA ove godine uz božju pomoć i podršku naroda krenuti u pobjedničku kampanju. Kazao je kako će se prilikom predstavljanja izborne platforme vratiti u prošlost počevši od dana rađanja SDA i hapšenja bošnjačkih intelektualaca u Sarajevskom procesu.

“Alija Izetbegović je bio predsjednik Socijalističke Republike BiH i postao je šef onima koji su ga zatvorili. Vodio je narod i državu kroz najtežu deceniju naše bremenite istorije. Prve ideje za stranku su bile da se proglasi nastavljačem političke tradicije Spahine Jugoslovenske muslimanske organizacije. Iako je postojao prijedlog da se zadrži ime JMO, odlučeno je da se krene pod imenom SDA koje je predložio sin Safeta Isovića, Benjamin Isović”, podsjetio je Izetbegović.

Govor Bakira Izetbegovića pratile su i fotografije Alije Izetbegovića, kao i ratne fotografije vojnika Armije BiH.

“SDA se od početka nosila sa problemima koji su izgledali preveliki i preteški za njen kapacitet, a on se oslanjao na bošnjački narod, malobrojan i raštrkan širom bivše Jugoslavije, zbunjen, tretiran kao ostatak otomanske okupacije. Narod kojem je oduzeto isotrijsko ime, ime jezika, čija vjera i kultura su bile pod stalnim pritiskom i negacijom”, poručio je Izetbegović.

On je kazao da je SDA u vrijeme najtežih i najbolnijih momenata, doživjela trenutke slave i ponosa u vremenu raspada Jugoslavije i osamostaljivanja republika.

“Bošnjaci su se oduprli pokušaju podjele BiH, izloženi brutalnim napadima susjeda, najužasnijim zločinima koji su kuliminirali genocidom. Bošnjaci su pružili nevjerovatan otpor. Zajedno s bh. patriotama iz drugih naroda uspostavljen je balans i uspostavljena je Armija RBiH koja je pretvorena u pobjedničku vojnu snagu. Ovaj otpor je organizovala SDA preko vojnog krila Patriotske lige”, izjavio je lider SDA.

On je rekao da su na teritoriji Republike Srpske Bošnjaci i Hrvati i danas građani drugog reda. Istakao je da je SDA brinula o građanima BiH i uz pomoć časnog dijela ispravljala nedostatke Dejtonskog mirovnog sporazuma. Izetbegović je rekao da su kratki periodi kada SDA nije bila dio vlasti i da su u tom trenutku počinjene ogromne greške poput pristajanja na Talinske uslove i odbijanja Aprilskog paketa.

“Nije bilo lako definisati mehanizam koordinacije i druge mehanizme koji su čekali na pokretanje skoro deceniju. To smo učinili u ovom mandatu”, rekao je Izetbegović podsjećajući i na usvajanje seta zakona o akcizama i Zakona o radu FBiH.

On je kazao da je predizbornom platformom 2014. godine fokus stavljen na ekonomske teme i da je na osnovu te platforme izrađena reformska agenda.

“Implementacija je tekla otežano, ali su pomaci napravljeni. Usvojeni su brojni zakoni i registri. Postignut je nagli rast namjenske industrije za tražište i za ne daj bože”, rekao je Izetbegović.

Lider SDA je članovima Konvencije kazao da je uz sve krize, usporavanje i otpore učinjeno mnogo u proteklom mandatu, te da su sve to učinili članovi Stranke demokratske akcije.

“To mogu samo oni koji umiju složiti suprotstavljene interese na način da se izgubi malo, a dobije mnogo. Povukli smo BiH u pravom smjeru. To smo učinili mi u ovom mandatu”, poručio je Izetbegović.

On je dodao da je tokom prethodnog mandata fokus bio na ekonomskim temama s ciljem povećanja broja zaposlenih i BDP-a. Kako je kazao, u ovom mandatu povećan je broj zaposlenih za skoro 50 hiljada i smanjen je broj nezaposlenih za skoro 60 hiljada. Pored toga naveo je porast vanjskotrgovinske razmjene, turizma, direktnih i indirektnh poreza, te smanjenje javnog duga.

“Savjet ministara BiH je u potpunosti realizovao sve mjere koje se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma čime je BiH skinuta sa sive liste”, kazao je Izetbegović.

Bakir Izetbegović je predložio da izborna platforma SDA nosi naziv “Agenda SDA BiH 2026” s obzirom na to da u ovoj stranci pravi zamah BiH na putu ka članstvu u EU i NATO savezu očekuju u narednih osam godina. On je rekao da je BiH u poziciji u kojoj se vidi cilj zbog čega je predložio da se izborna platforma odnosi do 2026. godine. Kako kaže, do te godine BiH se može učiniti razvijenom zemljom i zemljom pomirenih naroda.

“To konkretno znači da do kraja 2018. godine treba odgovoriti na dodatna pitanja EU i početkom 2019. godine dobiti kandidatski status i krenuti u pregovaranje”, rekao je Izetbegović.

On je istakao da će BiH morati prilagoditi zakonodavstvo evropskom zakonodavstu. Kako kaže, plan je da Oružane snage BiH podignu stepen spremnosti i da se podigne kapacitet namjenske industrije. Dodao je da BiH treba reorganizovati u ekonomske regije, implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava, izvršiti poreska rastrećenja, unaprijediti obrazovni sistem (dualni sistem obrazovanja) u skladu s potrebama tržišta, raditi na jačanju vladavine zakona i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, administraciju do 2026. godine svesti na broj od 35 hiljada uposlenih na svim nivoima, unaprijediti zdravstveni sistem, dovršiti izgradnju autoputeva na trasi 5C, izgraditi autoput Sarajevo-Beograd…

Istakao je važnost izgradnje aerodroma u Bihaću, modernizaciju rudnika, izgradnje hidroelektrane Vranduk, povećanja BDP-a, industrijske proizvodnje i izvoza. Ocijenio je da u svemu ovome nema nikakvog politikanstva i da je ovo proces koji je realan.

“Vozili smo drugom, pa malo trećom, u ovom mandatu četvrtom i dodat ćemo u petu i stići do one tačke. Nigdje nećete vidjeti nagli skok. Sve prati logiku stvari”, poručio je prisutnima.

Kako kaže, sve ovo dovelo bi do 2026. do povećane prosječne plate do 1.450 KM i broja zaposlenih do milion.

Izetbegović je rekao da će Agenda SDA 2026. izgledati nekima nerealno, ali da je dosta toga izgledalo nerealno poput činjenice da je zatvorenik postao predsjednik.

“Nerealno je i da će se skoro goloruk narod uspjeti oduprijeti dobro naoružanom agresoru. Izgledalo je nemoguće da će se vojske koje su ratovale ikada ujediniti, pa smo ih ujedinili u Oružane snage BiH”, rekao je Izetbegović.

Što se tiče broja zaposlenih, on je podsjetio da je obećao 100 hiljada radnih mjesta za deset godina i da je za tri godine otvoreno 15 hiljada novih radnih mjesta. Rekao je da je slogan u SAD-u bio “Yes, we can” i da SDA neće preuzimati tuđe slogane, ali da može reći: “Boga mi i mi iz SDA i te kako možemo”.

