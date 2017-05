Konkurs za banjalučke osnovce: “Sačuvajmo naše rijeke, sačuvajmo Vrbas”

U sklopu projekta “Sačuvajmo naše rijeke, sačuvajmo Vrbas” otvoren je konkurs za sve osnovne škole banjalučke regije na temu zaštite voda. Konkurs je otvoren do 22. maja, do kada učenici imaju priliku poslati svoje radove.

Učenici od 1. do 3. razreda odgovaraju crtežima, učenici od 4. do 6. razreda pisanom riječju, odnosno literarnim radovima, dok učenici od 7. do 9. razreda na ovu temu odgovaraju izradom mašine, makete ili nekog inovativnog sistema koji bi bio u službi zaštite voda. Iz svake škole očekujemo najviše devet radova, po tri iz svake uzrasne kategorije.

“Rijeke predstavljaju značajan resurs i potencijal za održiv i odgovoran razvoj lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Vrbas ima ne samo ogroman potencijal, nego već ostvaruje prihode lokalnom stanovništvu i državi kroz turizam i sportove na vodi. Naše rijeke i kanjoni su pod prijetnjom da ostanu bez svojih najvećih vrijednosti, od kojih su najvažniji kvalitet vode i bogatstvo biodiverziteta, a ugrožene su prvenstveno zbog planova za izgradnju velikog broja hidroelektrana. Razvojem i podizanjem svijesti mlađih generacija stvaramo podlogu za očuvanje naših voda u što prirodnijem stanju”, istakla je Iva Miljević iz Centra za životnu sredinu.

Svečana dodjela nagrada za najbolje pristigle radove će se održati 31. maja u krugu fabrike vode u Novoseliji, a stručni žiri će izabrati po tri pobjednička rada iz svake uzrasne kategorije i uručiti vrijedne nagrade. Svi pristigli radovi će biti izloženi u Muzičkom paviljonu ”Staklenac” u periodu od 1. do 7. juna, gdje će građani imati priliku da se upoznaju sa važnostima naših voda, problemima sa kojima se suočavaju, ali i rješenjima viđenih iz dječijeg ugla.

“U „Vodovodu“ a.d. Banja Luka smatramo da je prevencija aktivnosti koje bi mogle ugroziti, ne samo rijeku Vrbas kao našu osnovnu sirovinu, već i životnu sredinu uopšte, suština njenog očuvanja. Iz tog razloga, već godinama, kroz različite aktivnosti djelujemo u pravcu njene zaštite. Projektom “Sačuvajmo naše rijeke, sačuvajmo Vrbas” osnovcima pružamo priliku da se i sami upoznaju sa opasnostima kojima su naše rijeke svakodnevno izložene. Osnovni cilj nam je da, podizanjem ekološke svijesti, podstaknemo mlade naraštaje grada na Vrbasu, da razmišljaju u pravcu zaštite i očuvanja svoje životne sredine, samim tim i rijeke Vrbas”, istakla je Marijana Bijelić iz Odjeljenja ekologije „Vodovoda“ a.d., Banja Luka.

Projekat “Sačuvajmo naše rijeke, sačuvajmo Vrbas” je započeo obilježavanjem Svjetskog dana voda velikom manifestacijom na Trgu Krajine, a nakon konkursa se nastavlja kroz aktivnu saradnju sa nastavnim kadrom osnovnih škola na ekološkoj edukaciji učenika, te formiranju novih i razvoju već postojećih ekoloških sekcija u pet banjalučkih osnovnih škola.