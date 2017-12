Konačna cijena Bregzita i do 100 milijardi funti

Konačan iznos izlaska Velike Britanije iz EU mogao bi iznositi i do 100 milijardi funti, rekao je danas bivši britanski ministar za Bregzit Dejvid Džons.

DŽons je jedan od nekolicine Torijevaca koji su podržavali Bregzit ali su kritikovali dogovor britanskog premijera Tereze Mej sa Evropskom komisijom kako bi se pokrenuli razgovori o trgovini.

Prema njegovom mišljenju, Britanija bi na kraju mogla da plati “monstruoznu” cijenu izlaska koja je za dva i po puta viša od 39 milijardi funti koliko je Vlada ranije pominjala.

“Vladini izvori govore da bi iznos izlaska mogao biti 39 milijardi dolara što je manje od ranije pominjanih 50 milijardi funti. Međutim, u dokumentu o dogovoru Londona i Brisela nema preciznog iznosa već niz visokih tehničkih mehanizama koje moramo pratiti da bi došli do eventualnih troškova `Bregzita”, navodi DŽons u tekstu za dnevnik “Mejl on Sandej”.

On je naglasio da bi ti mehanizmi mogli dovesti do toga da krajnji iznos izlaska Britanije iz EU bude i do 100 milijardi funti.

