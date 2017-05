Komšije o trostrukom ubistvu: Čudno se ponašao, ali ništa nije slutilo na ovakav zločin

Dva dana nakon što je u porodičnoj kući u naselju Bogušići izvršio trostruko ubistvo Nezir Kamenica (1996) se predao u Policijsku stanicu na Ilidži. Policiji je priznao da je 2. maja u njihovoj porodičnoj kući ubio majku Zehru Kavazović, očuha Ifeta Kavazovića i baku Šemsu Džabiju.

Policajci iz Goražda su na poziv kolega iz Sarajeva, u popodnevnim satima stigli su na mjesto događaja, odmah nakon što su obaviješteni. Do tog momenta u naselju niko nije primijetio ništa čudno, kažu za Klix komšije još uvijek u šoku zbog tragedije koja se dogodila. Da se nešto dogodilo posumnjali su tek kad je pred kuću Kavazovića stigla policija.

“Danas poslijepodne smo saznali da se Nezir Kamenica koji je izvršio ubistvo 2. maja, predao policiji na Ilidži i priznao da je ubio majku, baku i očuha, starije ljude. Zatim je bacio ključ i otišao za Sarajevo odnosno na Ilidžu. Tek poslije njegovog priznanja saznali smo o ovom slučaju i došli smo ovdje i izvršili uviđaj. Zatekli smo ih zaključane u kući, ubijeni su, prekriveni jorganima nakon ubistva. On je izvršio ubistvo sjekirom i poslije toga otišao. Zatečeni su na spavanju, tačno vrijeme ubistva još ne znamo, samo iz njegovog priznanja možemo zaključiti kad se to desilo”, izjavio je za Klix.ba Lazar Draško, kantonalni tužilac iz Goražda.

Draško dodaje da će vještak sudske medicine izvršiti obdukciju tijela naknadno za što je upućen nalog, a tijela su u međuvremenu prebačena u mrtvačnicu Kantonalne bolnice. Nakon što se završi obdukcija, prema riječima Draška, bit će poznato više detalja o cijelom slučaju.

Motivi ubistva nepoznati

Motivi stravičnog ubistva za sada nisu poznati. Komšije pričaju da porodica nije imala problema, bar to oni nisu primjetili.

“Nisu oni bili nešto društveni, ali nikad nije bilo problema. Radili su dobro, evo plastenika ovdje, a imaju ih još mnogo jer su se bavili malinama, a imaju i plantažu jabuka. Nemamo riječi, to su bili dobri ljudi, imali fin život, niko ne zna da se riječ čula od njih, fino živjeli. Ifet je bio inžinjer mašinstva”, kažu komšije.

Nezir Kamenica je jedno od četvero djece koje je Zehra imala sa bivšim suprugom. Nezir je već dvije ili tri godine živio sa majkom i očuhom u Ifetovoj kući u Bogušićima, a s njima je živjela i Zehrina bolesna majka Šemsa Džabija. Ifet nije imao svoje djece, a sa suprugom je živio već nekoliko godina, a navodno se vjenčao tek prošle godine.

Ubica imao čudno ponašanje

“Svi u komšiluku poznajemo Ifeta Kavazovića i njegovu porodicu, jako mi je teško da pričam, ali do sada nismo čuli da je bilo nekih problema. Za nas je ovo veliki šok, ne znam šta da kažem, teška situacija. A momak koji je ovo uradio bio je malo čudan, nismo ga najbolje poznavali jer se nije družio ni s kim ovdje. Kad bi prolazio, pogeo bi glavu ili proletio ‘brzinski’. Ne znam je li bilo problema među njima, to nismo mogli primjetiti osim da je ovaj mali uvijek bio čudan nekako, drugačiji od ostalih. Niko nije mogao očekivati nešto ovako. Nije bio društven, ali ko bi ovo mogao očekivati. Sjekirom ih pobio!!. To je strašno”, kaže Amel Begović, jedan od prvih komšija.

Amel ističe da je Nezir Kamenica viđen 2. maja oko 20.30 sati u naselju.

“Mi smo njega vidjeli ovdje oko pola devet drugog maja kod prodavnice. Sad smo saznali da se predao danas u Sarajevu”, kaže Amel.

Komšije su 3. maja rano ujutro u naselju vidjele Nezirovog starijeg brata koji je navodno dolazio i kucao na vrata kuće te je ostavio poruku nakon što mu niko nije otvorio.

“Ima brata koji se pojavio prije dva, tri mjeseca, stariji od njega, on je jučer ovdje navodno dolazio rano ujutro, kako mi komšija kaže da ga je vidio. Emir se zove, kažu da je ostavio poruku na vratima, nakon što je kucao i niko mu nije otvorio”, kaže Amel.

Više detalja o svirepom ubistvu koje je potreslo Goražde vjerovatno će biti poznato nakon što se okonča istraga.

