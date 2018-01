Komšić najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH

Slučaj Izetbegović: Od podrške Zelenih beretki do osuda iz Srpske

Lider Demokratskog fronta /DF/ Željko Komšić najavio je da će se kandidovati za člana Predsjedništva BiH na predstojećim opštim izborima u BiH.

“Svi me to pitaju. Kako sad stvari stoje, hoću. To je ono što vam mogu reći”, rekao je lider DF-a za “Hajat” televiziju.

On je dodao i da je poprilično zdravstveno spreman za ovu funkciju.

“Mentalno sam jači nego fizički”, rekao je Komšić.

Željko Komšić bio je član Predsjedništva BiH u dva uzastopna mandata, od novembra 2006. do novembra 2014. godine.

