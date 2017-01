Komersant: Dodik svojim planom može da dovede do novog rata u regionu

Ukoliko bi došlo do realizacije plana predsjednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika o izlasku RS iz sastava Bosne i Hercegovine (BiH), to bi moglo da dovede do novog rata u regionu i jačanja konfrontacije Rusije i Zapada, ocjenjuje danas moskovski dnevnik Komersant.



List podsjeća da je Dodik izjavio da je Srbima u BiH bolje da stvore jedinstvenu državu sa Srbijom i srpskim teritorijama na Kosovu, kojima bi se potom pripojila i Crna Gora i dodaje da je Dodik i ranije davao slične izjave, ali da je sada prvi put “tako otvoreno formulisao ideju ‘velike Srbije'”.

Komersant piše da je “senzacionalnu izjavu” Dodik dao uoči Dana Republike Srpske, koji međunarodna zajednica smatra nezakonitim, a Hrvati i muslimani diskriminacionim.

Muslimani, koji čine većinu stanovništva u BiH, kao i predstavnici međunarodne zajednice, strahuju da je poslije septembarskog referenduma Dodik krenuo putem izlaska RS iz sastava BiH. Njegova izjava uoči praznika samo je potvrdila te bojazni, dodaje dnevnik.

Komersant ocjenjuje da nastala situacija izaziva skoro neizbježno zaoštravanje konflikta lidera RS sa međunarodnom zajednicom.

List piše da diplomatski izvori u BiH kao najrealinuju opciju vide izolaciju Dodika i uvođenje sankcija RS, a u slučaju da do toga dodje, ocjenjuje dnevnik, u konfrontaciju između Zapada i Dodika mogu biti uvučeni i Srbija i Rusija, na čiju podršku Dodik računa.

“Premijer Srbije Aleksandar Vučić je izbjegao da prisustvuje Danu Republike Srpske, ograničivši se na čestitke, a uoči septembarskog referenduma jasno je stavio do znanja: Beograd ne podržava njegovo održavanje, mada i ne namerava da se meša u odluke bosanske braće”, piše Komersant.

Dnevnik navodi da ni Moskva ne žuri da podrži Dodika, jer se posle njegovog septembarskog susreta sa predsjednikom Vladimirom Putinom, Kremlj oglasio samo kratkim saopštenjem u kojem nema ni riječi o referendumu, ni o podršci.

“U suprotnom slučaju, Rusija ne samo da bi dobila novi povod za svadju sa Zapadom, već bi i zauzela još jaču prosrpsku poziciju nego sama Srbija”, zaključuje dnevnik.