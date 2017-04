Komarica: Moji sveštenici su spaljeni pred očima Dodika i domaćih Srba

Banjalučki biskup Franjo Komarica i dalje nastavlja sa pričom o ugroženosti katolika u Republici Srpskoj i sa teškim optužbama u kojim navodi da je RS “iskorijenila njegovu biskupiju, pobila sveštenstvo”.

– To možda zvuči prepotentno, ali ja bih jako volio da mi se kaže koji je to katolik ovdje ubio ili osakatio ili ugrozio imovinu, a pogotovo život svoga susjeda. Ali zato su katolici platili tu svoju miroljubivost, platili su jednim užasnim nestajanjem, nedopustivim, na kraju 20. vijeka u Evropi. Kao nijedna druga biskupija, moja biskupija je, ni kriva ni dužna, takoreći iskorijenjena. A sve se to dešavalo pod komandom samoproglašene Republike Srpske, koja je Dejtonom ozakonjena. I nastavila je i dalje činiti ono da ne treba više tu biti katolika, katoličkih župa, dakle, da treba iskorijeniti katolike – rekao je Komarica.

Na pitanje koga smatra odgovornim za egzodus katolika iz Banjalučke biskupije i šire banjalučke regije, odgovorio je da su “domaći bili samo neodgovorni izvođači radova”, a da su međunarodni predstavnici dozvolili da se to učini i da su oni glavni krivci.

Govoreći o entitetima u BiH, rekao je da su dosadašnja iskustva porazna, ali da ih nije stvorio narod, već međunarodna zajednica, a da su političari samo pijuni u rukama te zajednice.

– Moji su sveštenici pobijeni. To je najstradalnija biskupija u cijeloj Evropi. Shvatate li vi gdje vi živite i šta se dogodilo ovdje među nama? Koja je to biskupija u kojoj je ubijeno sedam sveštenika i jedna časna sestra, i to spaljeni? I to pred očima svih – Dodika i domaćih Srba. Sada se svi ovdje prave kao da nemaju pojma o tome, a naređivali su da se to radi. Ko kome ovde laže? – rekao je, između ostalog, biskup Komarica.

Nakon uskršnje poruke u kojoj je banjalučki biskup Franjo Komarica istakao da u RS nema više Hrvata i katolika, i dodao da bi “hrvatski entitet, ako bi bio sličan RS, predstavljao sramotu za Hrvate”, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik oštro je kritikovao takav istup, navodeći da je Komarica odgovoran za “iznošenje niza neistina i napada na RS”.