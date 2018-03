Koliko bi partner trebalo da zna o vašoj prošlosti

Razgovor o bivšim partnerima često je vrlo neprijatan, naročito ako ste tek započeli novu vezu sa nekim ko vam se jako dopada, a ne poznajete ga najbolje.



Možda ste se pitali koliko bi trebalo da ispričate, od vaše “ljubavne istorije”, šta bi bilo bolje da zadržite za sebe? Koliko je u redu da pitate, kad da se zaustavite?

Psiholog dr Nikki Goldstein, stručnjakinja za veze i bračnu terapiju, kaže da razgovor o bivšim ljubavima može da bude ili bezazleno, neobavezno ćaskanje, ili bolan i potpuno nepotreban pregled nečije prošlosti, bilo vaše, bilo partnerove.

Ali, prije nego što padnete u iskušenje da počnete da kopate po bivšim ljubavima osobe sa kojom ste u vezi, trebalo bi da se zapitate da li ste samo radoznali ili ste spremni da znate baš sve. Pošto će od toga zavisiti i tok razgovora.

“Zavisi koliko toga želite da čujete. Ima ljudi koji žele da znaju sve, drugi ne žele uopšte da slušaju o prošlosti osobe koju vole”, kaže dr Goldstein, prenosi Daily Mail i dodaje: “Ako vam se u prethodnoj vezi nije dogodilo nešto što vas je značajno promijenilo, što će uticati na to kako ćete se ponašati prema novom partneru, nema potrebe da idete previše u detalje. O bivšim ljubavima možete porazgovarati usput, kad vas razgovor odvede u tom smjeru, ali nema potrebe da to bude otvoreno kao tema.”

Ipak, dr Goldstein savjetuje da pažljivo biramo riječi kada sa osobom koju volimo razgovaramo o bivšim partnerima, jer u suprotnom možemo izazvati ljubomoru koja može ozbiljno poremetiti odnos dvoje ljudi.

“Nema potrebe da navedete do posljednjeg detalja sve što ste ikada uradili, ali ne morate ni da krijete ništa, ako osobi koju volite nije bolno da sluša o tome”, kaže ona i dodaje: “Ono što me uvijek zabrine je kad ljudi imaju utisak da moraju da hvale bivše partnere pred osobom sa kojom su sada u vezi. Zašto to ljudi rade? Najčešće zato što pokušavaju da dokažu da su ‘traženi’. U suštini, time šaljete poruku ‘ako me ti ne želiš, sposoban/sposobna sam da nađem nekog drugog.”

“Sa partnerom bi trebalo da razgovarate o vašoj vezi, ne o vašim bivšim ljubavima”, savetuje dr Goldstein. To je najbolji put ka sretnoj vezi.

(LJ&Z)