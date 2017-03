Kolika je cijena na crnom tržištu ukradenog oružja iz bilećke kasarne?

Iz skladišta kasarne “Bilećki borci” u Bileći nestao je određeni broj komada oružja, a u toku je istraga na rasvjetljavanju ovog događaja.



Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Anto Jeleč, rekao je za “Faktor.ba” da je u istragu, osim Tužilaštva BiH i SIPA-e, uključena i Vojna policija OSBiH.

“Prilikom provjere utvrđeno je da je nestao određeni broj komada oružja. Istragom koja je u toku ćemo otkriti i vinovnike ovog slučaja, jer je malo vjerovatno da je to mogla izvesti jedna osoba. Također, bit će utvrđeno na koji način je oružje nestalo i kada je to učinjeno. Nadamo se da ćemo uspjeti ući u trag ovom oružju, jer je potrebno ustanoviti da li je i kako oružje izneseno iz kasarne”, rekao je on.

Kako je iz Ministarstva odbrane ranije rečeno, utvrđeno je da je iz skladišta u kasarni u Bileći nestalo šest pištolja marke “makarov” kalibra devet milimetara, sa tri okvira za ove pištolje te osam pištolja marke APi M84, kalibra 7,65 milimetara sa po osam malih i velikih okvira.

Međutim, pronalaženje vinovnika i, eventualno, nestalog naoružanja je, svakako, samo dio posla. Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH će morati da poradi i na povećanju stepena sigurnosti u kasarnama, odnosno stvoriti preduslove da se ovakve stvari više ne mogu dešavati. Tim prije što ovo nije prvi slučaj nestanka naoružanja iz neke od kasarni OS BiH, podsjeća “Faktor.ba”.

Prije četiri godine iz kasarne u Mrkonjić Gradu nestala je jedna protivoklopna raketa tipa “fagot”. Radi se o navodećoj raketi, koja služi za uništavanje tenkova i drugih oklopnih vozila i oruđa.

Što se tiče pištolja “makarov”, radi se o tipu oružja koji se veoma često koristio u svim istočnoevropskim zemljama. Prva verzija ovog pištolja konstruisana je 1930. godine, a dizajnirao ga je ruski konstruktor Nikolaj Fedorovič Makarov. Zbog svojih dobrih osobina svojevremeno su ga koristile i ruske tajne službe. Zanimljivo je da se ovaj pištolj nerijetko pojavljivao i u filmovima, kao što su “Lov na Crveni oktobar”, “Smrtonosno oružje” i drugim.

Pištolj APi M84 je u bh. javnosti poznat i pod nazivom “škorpion”. Radi se o jednom od prvih automatskih pištolja na svijetu, koji se prvobitno proizvodio u Čehoslovačkoj. Sedamdesetih godina prošlog vijeka tadašnja SFRJ, odnosno JNA, kupuje pravo na proizvodnju ovog pištolja, uz određena tehnička poboljšanja. Jedna od osnovnih karakteristika ovog oružja je da može ispaljivati i do 100 metaka u minuti.

Istražujući na internetu lako se može doći do podataka da se “makarov” prodaje po cijeni od oko 150 KM, dok se na “crnom tržištu” cijena “škorpiona” kreće oko 350 maraka, zaključuje pomenuti portal.

Spisak nestalog oružja

Podsjećamo, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine su prilikom vršenja svojih redovnih zadataka fizičkog osiguranja materijalnih sredstava, naoružanja i municije u skladištima kasarne “Bilećki borci” u Bileći primijetili da je došlo do neovlaštenog ulaska u jedan od objekata OSBiH od za sada nepoznatih počinitelja.

Odmah po saznanju za ovaj vanredni događaj na mjesto događaja upućeni su pripadnici vojne policije OSBiH, radi osiguranja uslova za sprovođenje istrage.

Tom prilikom je izvršen i vanredni nadzor kvantitativnog stanja materijalno tehničkih sredstava (MTS-a) u tom objektu, gdje je utvrđen nedostatak određenih količina MTS-a:

– 6 kom pištolj MAKAROV 9 mm,

– 8 kom pištolj APi M84 7,65 mm,

– 8 kom okvira malih za APi M84 7,65 mm,

– 8 kom okvira velikih za APi M84 7,65 mm,

– 3 kom okvira za pištolj MAKAROV 9.

(NN, Faktor.ba)