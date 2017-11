Kolaps na ulicama, milioni ljudi putuju! VIDEO

U Sjedinjenim Američkim Državama ovih dana vlada potpuni kolaps, što je i očekivano za ovo doba godine i Dan zahvalnosti.

Savjet svima onima koji napuštaju svoje domove je da krenu malo ranije i da se spreme za duge redove, kolone i čekanja.

Kako je saopštio Američki automobilski savez, 50,9 miliona Amerikanaca planira da putuje tokom ovogodišnjih praznika, pa ne iznenađuju kolone i dugi aerodromski redovi.

Broj onih koji planiraju odmor porastao je 3,3 odsto u odnosu na isti period lani, a za ovo prvenstveno treba zahvaliti rastućoj ekonomiji i nižoj nezaposlenosti.

Aerial footage shows bumper-to-bumper traffic in Los Angeles as Americans get a head start on Thanksgiving travel. https://t.co/GAHCy45ous pic.twitter.com/lt7ClP8qb0

— ABC News (@ABC) November 22, 2017