Kolaps na graničnim prelazima

U Gradišci, Brodu i Velikoj Kladuši do sat čekanja

Na prelazu Gradiška čekanja do tri časa

Praznici stvaraju paklene gužve na graničnim prelazima. Kilometarske kolone oduzimaju vrijeme putnicima koji su iz daleka krenuli kući da proslave praznike.



Mnogi su izabrali da krenu kasnije kako bi izbjegli gužvu, ali ni to nije pomoglo.

Od petka se kolonama nije nazirao kraj, a čekalo se i do 2,5 sata. Iz Auto-moto saveza RS kažu da su danas gužve manje i da se čeka do pola sata. I pola sata je previše kada se pređe dalek put, poručuju putnici. U AMSRS uvjereni su da gužvi neće biti, ali ne mogu to da garantuju.

“Mislim da danas ne bi trebalo biti gužvi na graničnim prelazima. Ali to je sve individualno, to ne možemo mi da prognoziramo. Ali mislim da danas ne bi trebalo da bude većih gužvi”, rekla je Olga Borijanović iz AMS RS.

Najgore je bilo na prelazima Gradiška, Velika Kladuša i Brod gdje je vladao kolaps u saobraćaju. Iz AMSRS poručuju da gužve tek slijede jer nam dolaze Novogodišnji praznici. Apeluju na vozače da provjeravaju stanje na prelazima na njihovom sajtu.