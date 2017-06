Kokeza: Vučić – vlasnik Zvezde? Teška glupost

Predsjednik FSS-a Slaviša Kokeza je negirao tvrdnje pojedinaca u medijima da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić “vlasnik Zvezde”.

“Tvrdnje da je predsjednik države vlasnik Crvene zvezde je možda najveća glupost koju sam čuo u posljednje vrijeme. Dvije godine sam proveo u Zvezdi, a dvije sam u FSS i nikad do sada nisam imao slučaj da se predsjednik države na bilo koji način miješa u funkcionisanje bilo čega, osim ako neko ne računa to što je država u skladu sa mogućnostima pomagala svima. To je pozitivno miješanje i volio bih da država na taj način pomaže fudbal i u budućnosti”, rekao je Kokeza.

Po njegovim riječima, Vučića dobro poznaje skoro 15 godina i za njega je rekao da nije čovjek koji “priča iza leđa”, već da sve kaže u lice, tako da ne vjeruje u pojedine natpise da ga je Vučić preko Terzića napadao u medijima jer je sadašnji predsjednik Srbije generalnog direktora Zvezde vidio “dva ili tri puta u životu”.

“Vučiću želim da nastavi časno i odgovorno da obavlja posao predsjednika, kao što je obavljao posao premijera. Zamolio bih ga da ne poklekne”, rekao je Kokeza.

(Beta)