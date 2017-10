Kojić: U slučaju Orić postoji “nešto što se iza brda valja”

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić izjavio je Srni da iza oslobađajuće presude komandantu Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću stoji snažan uticaj bošnjačke politike, predvođene Bakirom Izetbegovićem i da je riječ o porazu pravosuđa BiH.

On je naglasio da je to pokazatelj da se pravosudne institucije na nivou BiH stavljaju u službu bošnjačkog naroda i da to nije put kojim BiH treba da ide.

Kojić je napomenuo da je proces protiv Orića pratio niz kontroverzi, te podsjetio da je Orića u Predsjedništvu BiH primio bošnjački član Predsjedništva Bakir Izetbegović koji mu je obećao oslobađanje, kao i da je postojao veliki uticaj na svjedoke u toku postupka.

Prema njegovim riječima, u ovom slučaju postoji “nešto što se iza brda valja”, a to je snažan uticaj bošnjačke politike predvođene Izetbegovićem da Srebrenica i srednje Podrinje bude isključivo rezervisano samo za Bošnjake kao žrtve, a Srbe kao zločince.

“Bošnjaci pokušavaju da drže taj stereotip i pored brojnih dokaza o počinjenim ratnim zločinima nad Srbima”, istakao je Kojić.

Kojić je napomenuo da pred pravosudnim institucijama BiH nema nijedne osuđujuće presude za stradanje 2.428 Srba, oko 50 djece i oko 180 žena u Podrinju.

On je podsjetio da je u oslobađajućoj presudi Oriću u Haškom tribunalu navedeno da je nesporno da su činjeni zločini nad Srbima u Podrinju, posebno u periodu 1992. i 1993. godine.

“U konkretnom predmetu imamo slučaj ubistva tri lica srpske nacionalnosti, bezbroj dokaza, ali i to nije bilo dovoljno Sudu BiH da donese osuđujuću presudu”, rekao je Kojić.

On je istakao da je očigledno da je presuda Suda BiH zasnovana na nepravdi, te zapitao da li je ovo put kojim BiH treba da ide.

“Porodice srpskih žrtava iz Podrinja nisu još dočekale pravdu i kako one mogu da vjeruju takvim pravosudnim institucijama”, istakao je Kojić.

Kojić očekuje da će se Tužilaštvo BiH žaliti na ovu prvostepenu presudu i da će u drugostepenom vijeću Suda BiH “sjediti razumni, apolitični ljudi koji će donijeti razumnu i na pravu i pravdi zasnovanu presudu”.

Sud BiH oslobodio je danas prvostepeno komandanta takozvane Armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i pripadnika te vojske Sabahudina Muhića po svim tačkama optužnice za zločine nad srpskim ratnim zarobljenicima na području Srebrenice 1992. godine.

(Srna)