Kojić: Sud BiH da potvrdi optuđnicu za ubistvo više od 100 Srba u Konjicu

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić očekuje da će Sud BiH potvrditi optužnicu Tužilaštva BiH u predmetu ratnih zločina počinjenih nad Srbima u Bradini i Konjicu 1992. godine.

“Ovaj predmet obuhvata više od 100 ubistava, odnosno stradalih lica srpske nacionalnosti, četiri silovanja, te mučenja i torture u osnovnoj školi preko 50 logoraša. Predmetom su obuhvaćeni za sada visoko pozicionirani policijski i vojni Funkcioneri”, rekao je Kojić Srni.

Kojić je rekao da, u skladu sa Strategijom procesuiranja ratnih zločina, ovaj predmet spada u najsloženije za koje je isključivo nadležno Tužilaštvo BiH.

Prema njegovim riječima, Tužilaštvo BiH preuzelo i predmete koji su manje složeni i bili u kantonalnom Tužilaštvu u Mostaru, te ih objedinilo u ovaj jedan predmet da bi se izbjegle paralelne istrage i cijepanje predmeta.

On je napomenuo da je Republički centar tokom istrage sarađivao sa postupajućim tužiocem i njegovim istražiocem na ovom predmetu, koji obuhvata stradanje srpskog naroda na području Bradine i Konjica 1992. godine.

Kojić je pohvalio rad tužioca na ovom predmetu i njegovu želju i volju za saradnjom sa Republičkim centrom u prethodnom periodu, što je rezultiralo jutrošnjim hapšenjem 13 lica na području Konjica osumnjičenih da su počinili zločin nad Srbima na području ove opštine 1992. godine.

On je dodao da će Republički centar, u zavisnosti od zahtjeva tužioca, biti na usluzi kao što je to bilo u prethodnom periodu, te da će kontrolisano do kraja pratiti ovaj predmet pred Tužilaštvom i Sudom BiH.

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH /Sipa/ uhapsili su jutros na području Konjica 13 osoba zbog ratnih zločina nad Srbima počinjenih na širem području ove opštine, među kojima za zločin u Bradini, potvrdio je Srni portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić.

Iz Sipe je saopšteno da su uhapšeni osumnjičeni da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti na području opštine Konjic tokom 1992. godine.

(Srna)