Kojić: Ličnim autom sam vozio mladu

Službenik ministarstva inostranih poslova BiH Miroslav Kojić, o kojem je SrpskaCafe pisala juče, tvrdi da je vijest o korištenju službenog automobila u privatne svrhe neistina.

Kako kaže, nije istina da je on automobil koji je u vlasništvu Ministarstva inostranih poslova vozio na svadbi. Prema njegovim riječima, istina je da ja on bio na svadbi koja se pominje u tekstu, ali sa privatnim automobilom.

“Bio sam na toj svadbi i ponosan sam što je jedan mladi par odlučio i taj dan zaplovio u bračne vode i što sam imao čast i privilegiju da vozim prekrasnu i divnu mladu-nevjestu do mjesta vjenčanja. Hvala bogu da još uvijek ima ljubavi koja kad tad prevlada svu ovu mržnju i zlo koje uništava Republiku Srpsku. I da, bio sam sa autom i to su njegove registarske oznake, ali samo ima jedna mala sitnica – to je moje lično i privatno auto, a ne službeno jer ja sam savjetnik u Ambasadi BiH u Beogradu i po zakonima i propisima te zemlje i diplomatskom protokolu na vaše razočarenje imam obavezu da nosim te tablice”, naveo je Kojić.

Inače, registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sadrže: međunarodnu oznaku Republike Srbije, oznaku mjesta registarskog područja, brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo registrovanoi, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima, registarski broj vozila i godinu za koju važi registracija.

Tablice su crne boje sa žutim registarskim oznakama, formata 12(3)-A-456. Prva dva (ili tri) broja pružaju informaciju o državi iz koje potiče misija, slovo u sredini označava tip misije, a poslednja tri broja redni broj registarske tablice.

Na Kojićevom automobilu stoje tablice sa oznakom “A” koja predstavlja vozila u vlasništvu diplomatsko-konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija i njihovog osoblja.

Ministarstvo inostranih poslova BiH saopštilo je da službenik Ambasada BiH u Srbiji Miroslav Kojić proteklog vikenda nije koristio službeni automobil u svatovskoj koloni u Višegradu, već vozilo u njegovom privatnom vlasništvu.

U saopštenju se navodi da vozilo “mercedes” diplomatskih oznaka BG 23-A-008 koje je, kako su naveli pojedini mediji, Kojić proteklog vikenda vozio u svatovskoj koloni u Višegradu, nije vozilo Ministarstva.

Ocijenivši navode medija kao netačne i zlonamjerne, iz Ministarstva navode da Ambasada BiH u Beogradu posjeduje dva službena automobila od kojih nijedan nije marke “mercedes”.

Imajući to u vidu, jasno je da Ministarstvo inostranih poslova BiH kao ni Ambasada BiH u Beogradu nisu niti su mogli biti izloženi bilo kakvim finansijskim ili materijalnim izdacima, ističe se u saopštenju.

(Srna, SrpskaCafe)