Koji je najgori način da vas ubjeđuju na brak?

Podsticaj da on kaže “da” zajedničkom životu, prvom odlasku na more, braku i drugim obavezama je nešto na šta su spremne mnoge žene. Iako se nekada treba držati devize “što je brzo, to je i kuso”, u ovim situacijama malo gasa ne škodi.



A kako žene ubjeđuju muškarce i šta njima najviše smeta?

Imam izbor

“Stalno mi je nabijala na nos da je bolja od mene i da može da ima bilo kog muškarca. Govorila je da može da ode kad god želi i gdje god želi, jer ima opcije. To sam ju i zamolio nekoliko mjeseci kasnije”, kaže Ivan.

Korak po korak

“Pomalo mi se useljavala u stan i ostajala sve duže. Tek kad je počela da priča o planovima koje ima sa mnom, shvatio sam šta se dešava. Na kraju je rekla da ako je ne zaprosim, ona će se vratiti kod mame i tate. Naravno, mi smo prekinuli, a ona je samo našla novog momka”, ovo je Goran ispričao.

Predumišljaj

“Moja djevojka je želela dijete i namjerno je prestala da pije tablete za kontracepciju. Srećom, imala je prijateljicu koja mi je sve rekla i kojoj sam danas veliki dužnik”, kaže Strahinja.

(B92)