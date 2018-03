Koje sve podatke Fejsbuk zna o vama i dijeli ih s drugima

Čini se kako Facebook o velikom broju svojih korisnika zna puno više nego i njihovi bližnji i na tim podacima zarađuje milijarde.



Često se kaže kako Google i Facebook poznaju ljude bolje i od njihovih partnera i djece, a jasno je i zašto kada vidimo kakvim informacijama ove kompanije imaju pristup. S obzirom na posljednji skandal s Facebookom koji se pokazao nevjerovatno neodgovoran kada je u pitanju zaštita korisnika i njihovih podataka, svi bi korisnici ove mreže trebali dobro razmisliti o svojim budućim akcijama na Facebooku jer više niko ne može biti siguran da njihovi osobni podaci neće završiti u krivim rukama.

Prilikom registrovanja na ovu mrežu, korisnici ostavljaju osnovne podatke – ime i prezime (Facebook zahtijeva prave podatke), pol, datum rođenja, e-mail ili broj telefona. Pored toga, korisnici mogu nadopuniti svoj profil s ličnim informacijama poput škole koju ste pohađali, fakulteta, rodnog grada, grada u kojem žive itd.

No, naravno, to nije sve i pravo praćenje kreće tek s vašim aktivnostima na ovoj mreži – Facebook tako prati i pamti, odnosno pohranjuje svaki oglas na koji ste kliknuli, svaku IP adresu s koje ste se prijavili na Facebook te sve prijatelje s ove mreže, uključujući i one koje ste izbrisali ili su oni vas izbrisali.

Takođe, ova mreža zna sve što ste objavili na njoj od prvog dana, svaku objavu i fotografiju na kojoj ste označeni, svaki vaš lajk, promjenu statusa, kao i svaku pretragu koju ste napravili na ovoj mreži, uključujući i osobe koje ste pretraživali na Facebooku. U zavisnosti od informacija koje korisnici dijele, Facebook zna koje pjesme slušate, knjige koje čitate pa čak i sve o vašim važnim životnim događajima poput diplome, rođenja djeteta, vjenčanja i slično.

Nije problem samo ono što Facebook zna o vama – puno je veći problem što veliki broj aplikacija omogućava prijavu putem Facebooka korištenjem lozinke za ovu društvenu mrežu. Pri tome, napominju na Fortuneu, jako je važno pročitati pravila na koja pristajete prijavljivanjem putem Facebooka na određene aplikacije jer, osim podataka poput imena, pola i lokacije, neke aplikacije mogu zahtijevati i pristup nekim dodatnim ličnim podacima.

Jednom kada se ti podaci dijele s aplikacijama – sve je moguće, jer kako se pokazalo, Facebook više nema kontrolu nad njima i kompanije kojima ste dali pristanak na korištenje vaših podataka mogu s njima raditi što god žele. To je, doduše, zabranjeno, no pokazalo se kako to nije spriječilo širenje ličnih podataka više od 50 milijona korisnika. Facebook je vremenom smanjio količinu podataka koja se dijeli s aplikacijama, ali nije u potpunosti zabranio dijeljenje tih informacija.

Kako bi se zaštitili od dijeljenja vaših podataka s aplikacijama, potrebno je na Facebooku provjeriti koje sve aplikacije imaju mogućnost pristupa vašim podacima te ili im zabraniti pristup ili promijeniti postavke. Ono na štoa posebno treba upozoriti jeste da se ovakvi podaci s Facebooka mogu kupiti i na Dark Webu i to po cijenama od samo 5,20 dolara tako da vaši podaci za pristup ovoj mreži lako mogu pasti u krive ruke.

Dobra vijest za sve korisnike ove mreže jest što je Zuckerberg juče najavio promjene koje bi trebale pružiti veću zaštitu korisnicima Facebooka te će aplikacijama ograničiti pristup dijelu informacija, piše Fortumne, a prenosi Zimo.hr.

