Kocka puni državi bužet, za godinu slilo se 25 miliona KM

U Srpskoj se, izgleda, nikada nije više kockalo jer su igre na sreću, prošle godine, u budžet “ulile” skoro 25 miliona maraka.

“Najbolje ide kladionicama, automatima i igrama na internetu”, kažu u Republičkoj upravi za igre nas reću.

Aleksandar Ilić koga smo zatekli nakon što je “odigrao tiket” kaže da ga to ne čudi, jer često i sam ode do najbliže kladionice.

“Najviše igram fudbal, pratim fudbal kad je liga šampiona. Zavisi, znam nekad minimalno, zavisi od igre, nekad znam pet maraka, nekad deset, ali većinom to ide do pet maraka”, rekao je Aleksandar.

Svake godine prihodi od igara na sreću rastu, a vlasnicima kockarnica i kladionica zadnje tri godine pazari nikad nisu bili veći. Kladionice niču kao pečurke, kažu u Zanatsko Preduzetničkoj komori. Upravo to je zabrinulo i sociologe.

“To je jedna vrsta i patologije, jedna vrsta zavisnosti kao i neka druga vrsta zavisnosti od igara. One postaju smisao čovjeka”, rekao je sociolog Ivan Šijuković.

“To je veliki problem koji će u budućnosti biti maltene pa neispravljiv. I mislim da smo tu bili malo suviše liberalni, dozvolili smo da se bez pravila otvaraju na svakom ćošku, na svakom mjestu i to je prosto epidemija tih kladionica. I ono što je interesantno oni imaju posebno zakon Igre na sreću gdje mi nemamo uticaja kao Komora”, rekao je direktor Zanatsko-preduzetničke komore Jovica Bratić.

U RS radi oko 1.500 lokala sa igrama na sreću, a taj broj se stalno povećava. Povećavaju se i inspekcijske kontrole na osnovu kojih je, lani, izrečeno skoro 80.000 maraka kazni.