Ko vas više ne prati na Fejsbuku?

Našli ste se u usijanoj raspravi na najvećoj društvenoj mreži svijeta. Malo ste otišli predaleko i nekog ste obrisali s popisa prijatelja. No, šta kad se to dogodi vama? Možete li saznati kad vas je neko uklonio s popisa prijatelja na Facebooku?



Pa, možete ukoliko koristite Googleov web pretraživač Chrome. Postoji proširenje (ekstenzija) Who Deleted Me koja će vam to reći. Funkcioniše prilično jednostavno.

Nakon što je preuzmete u nju učitate svoj popis prijatelja (Friends list) kako bi dobila pregled ko je sve na njoj. Potom će provjeriti ko je sve na tom popisu svaki put kad je aktivirate i obavijestiti vas je li bilo promjena.

Može to činiti i samostalno povremeno te pritom razlikovati one koji su vas skinuli s popisa prijatelja od onih koji više nisu aktivni na Facebooku.

Ko se briše s Facebooka i zašto?

Prema rezultatima istraživanja provedenog pri Univerzitetu Colorado, najčešće s tog popisa bivaju uklonjeni prijatelji iz srednje škole (obično zbog drukgačijeg stava i prečeste objave nebitnih informacija), prijatelji prijatelja te s posla. Češće će osoba koja je izvorno poslala zahtjev za prijateljstvom biti uklonjena.

U zadnje vrijeme u Google Playu i App Storeu sve je više aplikacija kao što je Who Deleted Me. Imajte na umu kako je riječ o aplikacijama koje u pravilu nisu službeno odobrene, pa stoga ni obavezne pridržavati se Facebookovih pravila i standarda o zaštiti privatnosti. Budite oprezni pri korištenju, piše Mental Floss a prenosi tportal.hr.