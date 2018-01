Ko su favoriti za Zlatni globus

U Los Anđelesu će kasno večeras biti održana 75. dodjela američke filmske nagrade Zlatni globus, a favoriti su ove godine ostvarenja “The Post” i “The Shape of Water”.



Film “The Shape of Water” meksičkog reditelja Giljerma del Toroa favorit je sa sedam nominacija. Slijedi ostvarenje “The Post” o objavljivanju povjerljivih dokumenata od Vijetnamskom ratu.

Glumci Geri Odlman u uslozi Vinstona Čerčila i mladi glumac francuskog porijekla Timoti Šalame u filmu “Call me by your name” favoriti su za nagradu, a prema najavama, Zlatni globus za najbolju glumicu mogle bi da dobiju Seli Houkins ili Frensis Mekdormand.

Televizijska mini-serija “Big little lies” o zlostavljanju žena, koja se emituje na televiziji HBO, mogla bi da dobije nagradu za najbolju mini-seriju.

Ceremoniju dodjele će uživo prenositi En-Bi-Si, nagrade će uručivati prošlogodišnji dobitnici, među kojima su Izabel Iper, Širli Meklejn, Riki Martin i Šeron Stoun.

Poznata američka televizijska voditeljka i producentkinja Opra Vinfri dobiće nagradu “Sesil B. De Mil” koja se tradicionalno uručuje na dodjeli nagrada Zlatni globus.

Zlatni globus, američka filmska nagrada koju od 1944. godine dodjeljuje Holivudsko udruženje stranih novinara, pokazatelj je koji će filmovi biti nagrađeni prestižnim Oskarom. Dodjela Oskara zakazana je za 4. mart.

Voditelj Set Mejers izjavio je da će tokom večeri u centru pažnje biti seksualni skandal bez presedana koji potresa Holivud od oktobra 2017. godine.

– Postoje ljudi koji su očigledno prešli preko crvene linije i to bi trebalo da bude kao nešto pozitivno da ih ismijavamo tokom večeri – rekao je humorista za Njujork Tajms.

Očekuje se da će tokom večeri biti pomenut holivudski producent Harvi Vajnstin kojeg više od 100 žena optužuje za seksualno uznemiravanje i silovanje. U jeku tog skandala, mnoge druge holivudske ličnosti optužene su za seksualno uznemiranje, među kojima glumci Kevin Spejsi, Dastin Hofman i Džefri Tambor, kao i producenti i reditelji Bret Ratner i Džon Lejseter.

Mnoge glumice, među kojima Džesika Čestejn i Ris Viterspun, obećale su da će na ceremoniju doći u crnom kako bi odale priznanje žrtvama seksualnog zlostavljanja. Dvejn Džonson je najavio da će se tome priključiti.

