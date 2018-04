Ko je zapravo Sergej Skripalj?

Dok traje hladnoratovski okršaj Rusije i Zapada, bivši dvostruki špijun Sergej Skripalj oporavlja se od trovanja. Šta se zna o ovom čoveku koji je jednom zbog novca izdao Rusiju, a zatim imao sreće da izađe iz zatvora?

Sergej Viktorovič Skripalj (66) je prvi put zapao za oko britanskoj tajnoj službi dok je radio u Madridu u kancelariji vojnog atašea ruske vojne obaveštajne službe GRU, piše Dojče vele.

Rođen je u ruskoj eksklavi Kalinjingradu 1951. rano je stupio u armiju posle čega je prešao u GRU. Najprije se kao dinamičan i sposoban agent dokazao na Malti, nakon čega je uslijedilo slanje na obećavajuće mesto u Madrid.

Tamo ga je španska tajna služba već imala u tefteru kao potencijalnog saradnika, ali ga je na kraju vrbovao glasoviti britanski MI6. Bilo je to tokom ere Borisa Jeljcina, kada je Rusiji prije svega nedostajalo novca. Agenti koji su radili u inostranstvu često mjesecima nisu dobijali plate. Upravo je to, ako je verovati jednom ruskom portalu, bio razlog što je Skripalj tražio zapadnog poslodavca.

Španski agent pod kodnim imenom Luis je, piše ruski portal, prvi došao do Skripalja i sprijateljio se sa njim. Od ruskog agenta je tražio da pronađe partnere koji bi potpomogli izvoz španskog vina u Rusiju dok bi on, Skripalj, za to dobio proviziju. Tako se upoznao i sa agentom MI6. Opet navodno, Skripalj se predstavio kao agent GRU pre nego što ga je iko pitao.

Prema britanskom listu Tajms, služba MI6 mu je nadenula kodno ime Forthwith što se može prevesti kao „smesta“ ili „bez odlaganja“. Tajms piše da je Skripalj prvo opskrbio Britance podacima o sastancima i lokacijama ruskih agenata na osnovu čega je veliki broj agenata protjeran iz evropskih zemalja.

„Nadigrali ste me“

Sergej Srkipalj je, međutim, istovremeno imao zdravstvene probleme zbog kojih je vraćen u centralu GRU u Moskvi. Tamo mu je dijagnostifikovan dijabetes. Napustio je GRU 2000. godine, ali je nastavio da radi pri lokalnim vlastima Moskve i da stranim poslodavcima šalje povjerljive informacije.

Piše se da je Skripalj najviše vodio računa da bude redovno i dobro plaćen. Redovno je letio iz Moskve u Malagu, gde je odsjedao u kući koju je obezbedio MI6. Tamo je čekao na isplate. Ako bi nekada bio spriječen, to je umjesto njega činila supruga Ljudmila.

U Moskvi je uhapšen 2004. nedugo nakon jedne posjete Velikoj Britaniji. Domaća ruska služba FSB je tvrdila da je Skripalj radio za Britance još od 1995. „Nadigrali ste me“, rekao je Srkipalj navodno agentima FSB. Trenutak hapšenja, kada Skripalja odvode u tamni kombi, zabilježile su i kamere.

Vjeruje se da je Srkipaljevu dvostruku igru prijavio španski obavještajac Roberto Florez Garsija koji je u svojoj zemlji osuđen zbog izdaje.

Velika razmena

Optužnica je dvije godine kasnije sačekala i Skripalja – „veleizdaja u formi špijunaže“ – zbog čega je osuđen na 13 godina u zatvoru sa visokim obezbjeđenjem. Iz sudnice su ostale njegove fotografije u robijaškoj odori. Oduzeti su mu čin i sve privilegije. No kazna je, tumačilo se tada, relativno blaga jer je Skripalj sarađivao sa ruskim organima gonjenja.

Posrećilo mu se kada su Amerikanci 2010. razotkrili mrežu od deset ruskih špijuna među kojima je bila i poznata Ana Čepmen. Oni su razmjenjeni za četvoro zapadnih špijuna koje je Rusija držala – među njima je bio i Skripalj. Tadašnji ruski predsjednik Dimitrij Medvedev mu je zvanično izrekao pomilovanje.

Amerikanci su odabrali Skripalja za račun Vlade u Londonu, a ovaj je odabrao da živi u Engleskoj, u južnom gradu Solsburiju. Tamo je kupio kuću, ali je narednih godina pretrpio niz porodičnih tragedija.

Supruga Ljudmila je preminula 2012. godine od raka materice. Sin mu je umro prošlog jula, u 43. godini, tokom putovanja u Sankt Petersburg. Uzrok smrti nije poznat. Skripalj je ostao i bez brata Valerija (68) tačno dvije godine prije nego što će on i kćerka Julija (33) biti pronađeni otrovani na klupi jednog parka u Solsberiju.

