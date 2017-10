Ko je sljedeći: I jug Brazila želi nezavisnost?

Separatistički pokret “Jug je moja zemlja” organizovao je u Brazilu neformalni referendum s pitanjem “Da li želite da budete dio nove zemlje”.

Neformalno glasanje je organizovano nedelju dana nakon glasanja o nezavisnosti Katalonije. Pokret je saopštio da su biračka mjesta otvorena u više od hiljadu opština širom država Rio Grande do Sul, Santa Katarina i Parana. Lider pokreta Selso Deušer je rekao da se nada da će sakupiti tri miliona glasova, prenio je portal lista “Danas“.

Na glasačkom mjestu u Kuritibi, glavnom gradu Parane, glasači su rekli za lokalne medije, prenio je Bi-Bi-Si, da su razočarani federalnom vladom i ogromnim korupcionaškim skandalom u okviru kojeg je na desetine političara i pripadnika poslovne elite završilo iza rešetaka ili je optuženo.

“Naša država je dostigla ozbiljan nivo političkog nereda koji je nemoguće srediti. Želimo da se otarasimo Brazilije. Brazil je dostigao vrhunac korupcije”, rekao je Akasio Fernandes Tozini.

Ostali su se žalili da na jug odlazi malo prihoda od poreza, a da se od poreskih naplata najviše okoriste siromašniji sjeverni regioni zemlje koji imaju veća glasačka prava od juga.

“Ako pogledate šest ili sedam država iznad nas (na sjeveroistoku), one zajedno ne daju za porez ono što daju tri države na jugu. One proporcionalno imaju isti broj glasova kao Rio Grande do Sul, Santa Katarina i Parana”, rekao je Paulo Maurisio Akvarole.

Jug Brazila je i ranije izražavao sekcesionističke tendencije, još od kada mu je Đuzepe Garibaldi, italijanski revolucionar i borac za Ujedinjenje i slobodu Italije, pomogao da 1836. ostvari polunezavisnost, podsjeća Bi-Bi-Si. Na prošlogodišnjem sličnom glasanju koje je takođe organizovao “Jug je naša zemlja” sakupljeno je 617.500 glasova. Više od 95 odsto birača u tri države se izjasnilo za otcjepljenje.

Međutim, malo Brazilaca vjeruje da će separatistički pokret ostvariti uspjeh, naročito zbog toga što je zabranjen Ustavom koji nalaže da je zemlja “formirana od neotuđivog saveza države”.

