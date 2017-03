Ko je kriv što su trebinjski Zupci ostali bez vode?

Od čeških para za vodovod na platou Zubačkih ubala nema ništa. Još prije izbora su obećali da će donirati 1.300.000 evra, ali su nakon analize projektne dokumentacije iz Česke ambasade poručili da finansijski ne mogu da opravdaju taj projekat.



Trebinjski gradonačelnik tvrdi da je za sve kriv njegov prethodnik.

“Znači cijeli projekat Zubački plato nema studiju izvodljivosti koja je isplativa i nažalost to je bio promašaj bivše administracije ali to nas ne obavezuje da stanemo. Mi ćemo nastaviti sa izvođenjem radova da bismo pojačali taj dio grada Trebinja”, rekao je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.

To što je Trebinje ostalo bez češke donacije za opozicionare samo je dokaz da, zahvaljujući novoj vlasti, investitori bježe iz tog grada. Tvrda da su upitna i neka ranije odobrena sredstva.

“Nisu bili zadovoljni razgovorom sa gradonačelnikom Lukom Petrovićem, jer je tražio od njih neke zahtjeve umjesto da on

bude na neki način u sluzbi tih ljudi koji donose sredstva u grada Trebinje”, rekao je odbornik PDP u Skupštini grada Trebinja Zoran Anđušić.

I dok traju nadmudrivanja vlasti i opozicije ko snosi odgovornost za novonastalu situaciju i Zupčani se pitaju da li su i sami krivi što su povjerovalu u još jedno obećanje.

“Čuo sam da nema i to nas je sve puno pogodilo, jer nama voda znači puno, iz čatrnja koristimo vodu, ljeti je suša, onda tu dogonimo cisternama i mučimo se na sve načine”, rekao je Nedeljko Vico.

“Prije smo to primili sa velikim odusevljenjem, stvarno za ovaj narod je to mnogo znacilo, a sad smo culi da se to nece dalje nastaviti I mislim da se narod mnogo razocarao u ovom kraju”, rekao je Vuko Spaić.

Nakon brojnih, iznevjerenih očekivanja, Zupčani se nadaju da će bar kiša napuniti catrnje. Nova-stara obećanja političarima ostavljaju za predizborno vrijeme.