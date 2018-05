Ko će odgovarati za zagađenje Spreče i Bosne: Otrovna mrlja stigla do Šamca

Otrovna materija iz fabrike sode u Lukavcu pluta Bosnom. Ekipe modričke civilne zaštite upozorile su stanovništvo da ne koriste vodu iz te rijeke.

Kažu da nema vidljivih tragova zagađenja, uginule ribe ni promjene boje, ali ekipe dežuraju i prate stanje. Još nema ni odgvornih upozorava Civilna zaštita Srpske.

“Ne može biti to da se desi da niko ne odgovara, vidim da se čeka na analizu tri, četiri i više dana. Tanasić, glavni republički inspektor, mi reče da to može biti za dan, dva da se to sve završava, neko mora za to odgovara“, kaže Mile Međed, direktor Republičke uprave Civilne zaštite RS.

I građani traže odgovornost. Gomila uginule ribe i mrtva mačka na stotinak metara od ušća Spreče u Bosnu, prizor je koji Dobojlije u nevjerici gledaju sa mosta na Spreči.

„Jezivo je, i ko zna kad će se ovo sve oporaviti. Ne znam, strašno, ovdje ko zna kad će ponovo moći riba da plivati“, kaže Biljana Bijelić, Lipac.

„Sramota bruka nemam šta reći, žalosno, šta da kažem. Ovo je neviđeno, smrad, otrovi“, rekao je Mirko Jović, Doboj.

Prošlo je pet dana od pucanja brane u Fabrici sode koje je izazvalo ispuštanje otrovne materije u Spreču. Brana je sanirana i zaustavljeno je curenje, ali rijeka se od Lukavca do Doboja još nije izbistrila.

Rijeka Spreča cijelim svojim tokom i danas je zamućena. I na ušću u Bosnu i danas se osjeti neprijatan miris.

Bosna je bistrija, ali je Spreča i dalje vidno mutna. Ribari ne mogu da utvrde da li je trovanje zahvatilo i Bosnu.

„Ja sam primijetio krupne uzorke soma, mrtvi nisu ošamućeni koji plutaju. E sad moja pretpostavka da je to iz rijeke Spreče, tako da ne znamo pratićemo situaciju dalje šta će se dešavati nizvodno“, navodi Zdravko Radić, sSportsko ribolovno društvo “Bosna” Doboj.

Na oprezu je i dobojski Vodovod. Voda je ispravna za piće i triput dnevno je kontrolišu. Sutra uzorak šalju i u Institut u Banjaluku.

„A pored toga planiramo pozvati određene stručne ekipe iz Instituta za zaštitu zdravlja u Vinči iz Beograda da i oni svojim analizama utvrde i potvrde ispravnost kvaliteta vode“, izjavio je Ognjen Mitrović, direktor AD Vodovod Doboj.

Uzorci vode iz Bosne koji su analizirani juče potvrdili su da su PH i temepratura vode u granicama dozvoljenih i da koncentracija otrova opada.Ribari kažu da je na dnu Spreče debeo talog i da će se širiti sa svakom narednom kišom. Na području Lukavca, zbog zagađenja je proglašeno stanje tehničko- tehnološke nesreće.