Ko će biti kandidat vladajuće koalicije za predsjednika RS?

Dodik se kandiduje za Predsjedništvo BiH, Govedarica misli da je to blef

Nakon što su Milorad Dodik i Mladen Ivanić skoro pa ozvaničeni kao političko-takmičarski par u borbi za fotelju srpskog člana Predsjedništva BiH, svi s nestrpljenjem očekuju kandidata vladajućih za Palatu Republike.

U toj trci čeka ga Vukota Govedarica, a ko će mu na crtu, zasad se samo spekuliše. Željka Cvijanović, Siniša Karan, Nebojša Radmanović, Nedeljko Čubrilović, Marko Pavić, Sredoje Nović, Dragan Lukač, Igor Radojičić, Luka Petrović – sva ta imena bila su, makar nezvanično, u igri. Sa tog spiska neki imaju i favorite.

“Pobjeda Igora Radojičića bi bila ubedljiva, što bi narod rekao pomeo bi, i kad bih ja mogao da odlučujem ja bih odlučio tako”, rekao je Drago Kalabić iz SNSD-a.

I DNS-ovci, očekivano, imaju svog favorita na listi potencijalnih iz vladajuće koalicije a u pregovore će početkom marta. Iako lider stranke ne odustaje od teze da kandidat za predsjednika Srpske definitivno treba da bude neko iz DNS-a, dajući do znanja da to neće biti on, njegovi sljedbenici i dalje tvrde da je predsjednik partije najbolja opcija.

” U DNS-u mi imamo više kandidata, prije svega to je predsjednik Marko Pavić. Vidjećemo kako će pregovori ići. Ja smatram ukoliko gospodin Pavić bude kandidat za predsjednika da bi on pobjedio Vukotu Govedaricu”, izjavio je Darko Banjac iz DNS-a.

I socijalisti bi rado imali svog kandidata iako su spremni i na kompromis u kome bi pristali i na premijersku poziciju. Što se predsjedničke tiče, kažu – ako može DNS možemo i mi pa smatraju da bi političko iskustvo Petra Đokića odlično pariralo Vukoti Govedarici. Ako to već bude neko iz SNSD-a, i među njima imaju favorite.

“Čovjek u koga ja vjerujem i ko bi bio moj kandidat kada bih ja iz SNSD-a birao, to bi bio Drago Kalabić”, kazao je Nedeljko Milaković iz Socijalističke partije.

Kalabić odgovara da svako ima pravo na svoje mišljenje.

“Ima pravo na svoje mišljenje, u najmanju ruku meni je simpatično njegovo mišljenje”, rekao je Kalabić.

Analitičari procjenjuju da je Govedaričina kandidatura, vladajućima donekle otežala posao pa će, kažu, itekako biti vaganja. Vjeruju da će zbog toga SNSD dobro razmisliti o svom, kako se šuškalo, dosadašnjem favoritu – Sredoju Noviću. Zbog toga se, možda, i otvorila priča o kandidaturi nestranačke ličnosti o kojoj, zasad, niko ne želi ni slova.