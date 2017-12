Ko će biti federalni kandidati za Predsjedništvo BiH?

Safet Softić , Šefik Džaferović i Denis Zvizdić – to su za sada poznata imena među kojima bi SDA trebalo da izabere kandidata za člana Predsjedništva BiH. Lider stranke Bakir Izetbegović , ispao je iz trke, jer je već dva mandata u Predsjedništvu.

Nakon što su utihnule spekulacije da bi SDA mogla da kandiduje čak i Sebiju Izetbegović, izbor se sveo na nekoliko poznatih imena. Iako se, navodno, borba u stranci već zahuktala, vrh tvrdi da o kandidatima još nisu razgovarali.

“U dosadašnjim slučajevima, mi smo imali situaciju u kojoj su predsjednici stranke bili kandidati za ovu najvišu funkciju i tu nije bilo puno disonantnih tonova unutar SDA. Ovaj put predsjednik Izetbegović zbog zakonskih okvira ne može biti više kandidtat za člana Predsjedništva, ali ja vjerujem da će to biti u jednoj demokratskolj proceduri kada za to dođe vrijeme iduće godine, da ćemo doći do najboljeg rješenja”, rekao je Safet Softić, potpredsjednik SDA.

Navode da je partija podjeljena zbog izbora kandidata za člana Predsjedništva Softić naziva spekulacijama i još nikoga ne favorizuje. A imena onih koji će pokušati da im pomrse konce, isplivavaju skoro svakodnevno. Među njima se našao i SDP-ov Denis Bećirović, zatim Senad Šepic, bivši član SDA , a u trku bi opet mogao i Mustafa Cerić.

U trku za člana Predsjedništva BiH, treći put uzastopno vjerovatno će i lider SBB-a Fahrudin Radončić, koji je do sada gubio od Bakira Iztbegovica 2010, odnosno 2014 godine. Analitičari u Sarajevu vjeruju da partije uglavnom ispituju teren, a da ce pravi odgovori na najznaimljivija pitanja biti poznati naredne godine, pa je kažu još rano da se upuštaju u ozbiljnije analize svega što slijedi.

Tek početkom naredne godine znaće se hoće li doći do izmjena izbornog zakona, što je od presudnog značaja za lidera HDZ-a. Dragan Čović će sasvim sigruno u trku za novi mandat u Predsjedništvu, a šanse bi mu mogao umanjiti zajednički kandidat SDP-a i DF-a. Slavo Kukić, mostarski profesor i analitičar, svojevremeno mandatar za Savjet ministara, koji se pominjao kao jedan od najozbiljnijih kandidata, kaže da ga još niko nije kontaktirao.

“Nisam specijalno zainteresovan, ali kada bi se ispunili određeni uslovi, ne bih od toga ni pobjegao. Kada bi se na prostoru Federacije, formirao front, svegrađanskog otpora etno-nacionalistima”, rekao je Kukić.

A kao kandidat SDP-a i DF-a ranije se pominjao i Željko Košmić, koji je nakon dva mandata , napravio pauzu , pa bi, bez problema, opet mogao da se kandiduje. To bi najamnje išlo na ruku lideru HDZ-a i, vjerovatno, izazvalo dodatne tenzije u Federaciji BIH.