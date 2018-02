Ko bi mogli biti kandidati za Predsjedništvo BiH?

Predsjednik Republike Srpske kaže da će se kandidovati za srpskog člana Predsjedništva – ako njegova stranka tako odluči.

U intervjuu Senadu Hadžifejzoviću, Milorad Dodik je najavio ono o čemu se već dugo šuška.

Na Hadžifejzovićevu rečenicu: ” Milorad Dodik će biti kandidat za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine”, Dodik je odgovorio: “To je vaš zaključak, a to će se zvanično saopštiti nakon odluke političke partije koja će o tome odlučivati. Moguća varijanta”.

Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić je rekao da je vođa njegove partije najavom kandidature unio paniku u redove opozicije. Iz Saveza za promjene Dodiku poručuju da se slobodno kandiduje, jer će se ionako pakovati nakon sljedećih izbora.

“Neka se kandiduje, izgubiće. To će biti veliko zadovoljstvo da ga pobijedimo. Zaslužio je da izgubi, da odgovara za sve što se radi i dešava u Republici Srpskoj”, rekao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

“Nije neočekivano, s tim da je pitanje koliko je dobro da se on uopšte kandiduje. Pogotovo za poziciju člana Predsjedništva, imajući u vidu njegov stav o Bosni i Hercegovini kao nemogućoj državi”, rekao je Dragan Ćuzulan, potpredsjednik SDS-a

Partneri iz vladajuće koalicije još ispituju teren prije oktobra. Marko Pavić je ranije govorio da je jedan od uslova za bilo kakve predizborne koalicije da DNS-ov čovjek bude kandidat za člana Predsjedništva ili predsjednika Srpske. Za lidera socijalista, dan dogovora o zajedničkim kandidatima je daleko.

” Podržaćemo ga u tom smislu, smatramo da on može svojim kapacitetom dati veliki doprinos uređenju odnosa u BiH i obezbjeđenju stabilnosti unutar BiH, ali na jednoj realnoj politici koja podrazumijeva uvažavanje Republike Srpske”, izjavio je Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije.

Osam mjeseci uoči izbora, i druge stranke zauzimaju pozicije. Iako su najavljivali podršku kandidaturi Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva, iz SDP-a diplomatski kažu da će se sve dogovoriti do izbora. U Apostrofu ATV-a su poručili da im je za stranku bitniji povratak u parlament Srpske.

“Nažalost, prethodne izbore postali su neparlamentarna stranka u Republici Srpskoj, i to se svakako neće desiti. To se svakako neće desiti 2018. godine, vraća se SDP u parlament, i to u jednom zaista zadovoljavajućem kapacitetu”, rekao je Vojin Mijatović, potpredsjednik Glavnog odbora SDP-a BiH

Veće partije uglavnom ne otkrivaju karte što se tiče kandidata za Predsjedništvo, ali se neka imena već znaju. Savez za promjene još raspravlja da li će to biti Ivanić, Šarović, ili neko treći, Dragan Čović je siguran kandidat HDZ-a, dok će ispred SDA u izbornu trku, umjesto Bakira Izetbegovića, najvjerovatnije Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara.