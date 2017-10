Književno veče u znak sjećanja na stradanje Srba u zapadnoj Krajini

U Mrkonjić Gradu održana je književna manifestacija Oktobarski književni odjeci pod nazivom “Oko” na kojoj je stihove govorilo osam pjesnika iz ove i susjednih opština.

Predsjednik Kluba umjetničkih duša Slobodan Ćoćkalo rekao je da je manifestacija posvećena sjećanju na stradanje Srba u Mrkonjić Gradu i zapadnoj Krajini u jesen 1995. godine tokom agresije Oružanih snaga Hrvatske, Hrvatskog vijeća odbrane i Armije BiH.

“Cilj nam je da kroz poeziju progovorimo o zlu koje se nadvilo 1995. godine nad ovim gradom, s porukom da se ne zaboravi i da se više nikad ne dogodi”, istakao je Ćoćkalo.

U okviru Oktobarskih književnih odjeka, koji su održani sinoć, predstavljene su i Antologija ratne priče Republike Srpske “Metaknute priče” i zbirka pjesama “Zahuk”, autora Milenka Stojičića.

On je objasnio da se u Antologiji “Metaknute priče” nalaze pripovijetke pedeset autora koje je izabrao.

“Šta su to metaknute priče – one priče koje je okrznuo metak. Ne mora to biti bukvalno metak, to je misaoni metak, filozofski. One pamte rat u 50 konteksta, slika, različitih motiva”, ističe Stojičić.

On je napomenuo da je i zbirka “Zahuk” takođe ratna, te da je pisana od 10 do 12 godina.

“Bio sam u Mrkonjić Gradu kada su ekshumirani ubijeni iz masovne grobnice. Vidio sam među njima neke moje školske kolege i tada sam se zarekao da ću napisati knjigu o ratu”, kaže Stojičić.

(Srna)