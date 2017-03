Kneževo: Štrajk vozača javnog prevoza

U Kneževu su danas parkirani svi registrovani autobusi, i svi pripadaju jednom vlasniku. Na jednodnevni štrajk, natjerala ih je muka, jer im ilegalci, kažu, kradu putnike.

Vozačima plate kasne, autobusi propadaju, a sve zbog debelog gubitka zarade, koju im, tvrde, pred nosom kupe neregistrovani prevoznici, svojim privatnim kombijima.

“Došli smo do ivice propadanja, plate nam kasne, zbog tih neregularnih prevoznika. Znači jednostavno i mi smo se našli u situaciji, ja sam svome direktoru to već predložio prije neki dan da vidimo šta ćemo, da nas više ne zavlači, ako nam može neko pomoći iz nadležnih institucija, da mi to zatvorimo, da se i mi uključimo dole sa tim nelegalnim prevoznicima, da uzmemo svoja auta i da idemo i mi”, kaže Aleksandar Popović, vozać “Transporta d.o.o”.

“Mi sutra nastavljamo normalno rad dokle budemo mogli. Ukoliko se bude spriječila ova ilegalna aktivnost mi možemo se solidno organizovati i pružiti našim građanima solidne usluge, a u ovakvoj situaciji jednostavno doći će vrijeme kada fizički nećemo moći pokrenuti naše autobuse”, ističe Predrag Veleušić, vlasnik “Transport d.o.o”.

Nekoliko ilegalaca završilo je na sudu, ali bez većih rezultata. Problem je manjak zakonskih propisa, kojima bi se takvi prekršaji sankcionisali.

I u Ministarstvu znaju za problem, i poručuju da rade sve da se on i riješi. Komunalna policija, kažu opštinske vlasti, nekoliko puta sedmično stražari na sutobuskim stanicama, ali opseg nadležnosti im je jako mali.

“Smatram da bi komunalna policija prevnstveno trebala da dobije nadležnosti primjera radi u samom ovlaštenju zaustavljanja nelegalnih prevoznika, a mi nemamo takva ovlaštenja”, rekao je Željko Lakić, načelnik komunalne policije Kneževo.

Oni koji od prevoza najviše zavise, redovnom linijom do Banjaluke, moći će već sutra. Za ovaj jedan dan, su, po svemu sudeći, našli alternativu.

Na autobuskom samo po neki putnik. Čuli su, čini se, da prevoza danas neće biti, pa nisu htjeli gubiti vrijeme čekajući autobus.

Da se nešto dešava, čuo je i Ilija Tepić, koji je u Kneževo došao iz Srbije. Čudno mu je, kaže, što autobusa nema, i čekaće, pa ako dočeka-dočeka.

“Valjda neki privatnici rade, taksiraju, nemaju dozvolu, pa su valjda to stali na put. Pa vratiti se nazad, pa ići ćemo sutra, nema druge”, kaže Tepić.

Bez prevoza su danas ostali i oni koji su iz Banjaluke krenuli za Kneževo. U Transportu, vjeruju da će problem ubrzo biti riješen. Ako ne, poručuju, autobuse će gasiti opet.