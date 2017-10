Klizište prijeti glavnoj saobraćajnici u Priječanima

Klizište na obali rijeke Vrbas na ulazu u Priječane potrebno je hitno sanirati, jer ugrožava glavnu saobraćajnicu prema ovom dijelu grada.

Utvrđeno je ovo nakon što su minule sedmice spornu lokaciju obišli predstavnici gradske vlasti i preduzeća “Vode Srpske” koje je nadležno za održavanje vodotoka u RS.

Kako su nam rekli u ovom preduzeću, klizište se nalazi u urbanom dijelu grada i za njega prostoji projektna dokumentacija koju je pripremila Gradska uprava Banjaluka.

“Za uređenje i proširenje saobraćajnice na mjestu gdje se nalazi klizište potrebno je da predstavnici grada pokrenu inicijativu za realizaciju ovog projekta”, kazali su u “Vodama Srpske”.

Dodali su da bi, osim njih, s obzirom na to da se ovaj projekat odnosi i na održavanje putne infrastrukture, ravnopravno trebalo da učestvuje i preduzeće nadležno za puteve.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić rekao je da je to značajna investicija za grad, ali da trajnog rješenja klizišta nema dok ne dođe do nastavka izgradnje puta za Priječane koji prolazi tom dionicom.

“Nama trenutno preostaje da pratimo stanje na terenu i da kroz redovna održavanja omogućavamo prohodnost saobraćajnice na toj dionici. Nećemo dozvoliti da dođe do prekida putne komunikacije”, kazao je Sandić.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Priječani Mladen Novaković rekao je da su početkom prošle godine “Vode Srpske” uradile projekat za sanaciju tog dijela obale, ali da do sada ništa nije urađeno.

“Prema projektu, sanacija je trebalo da bude urađena u dužini od 170 metara, međutim, to je samo ostalo mrtvo slovo na papiru. To je samo jedan od razloga zašto Vrbas svakog dana pomalo potkopava obalu, a samim tim voda je došla gotovo na pet metara do puta. Da je to tada odrađeno, ovo sada ne bi izgledalo ovako”, objasnio je Novaković.

Kako kaže, da bi sada bio potpuno riješen ovaj problem, potrebno je sanirati oko 300 metara obale koja je nekada bila obrađivana livada.

“Zemljište je na toj lokaciji potonulo oko metar i po. Ispod puta postoji propust koji svodi vodu sa brda, a pošto je Vrbas odozdo potkopao obalu, nastala je šupljina. Kada padne jača kiša, može doći do odrona koji će odnijeti saobraćajnicu”, rekao je Novaković.

Saobraćaj

Putem prema Priječanima svakodnevno prođe na stotine automobila kao i autobusi koji saobraćaju do ovog, ali i susjednih naselja.

“Dnevno iz Priječana ima oko 25 polazaka autobusa kao i prolasci autobusa koji saobraćaju za Šušnjare i Blaško”, kazao je Novaković.

(Glas Srpske)