Klizavi putevi, snijeg u višim predjelima RS i FBiH

Na većini puteva u Republici Srpskoj jutros se saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, dok na dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja ima mjestimično ugaženog snijega, a moguća je i poledica, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na području Kneževa tokom noći je palo 20 centimetara snijega i na tom području je otežan saobraćaj.

Na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz.

Zbog izvođenja bojevog gađanja Oružanih snaga BiH na vojnom poligonu Manjača danas od 8.00 do 16.00 časova biće izvršena privremena obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta Han Kola-Stričići.

Tokom obustave saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni put Han Kola-Ledenice-Stričići.

Radi postavljanja rasvjete na priključnoj rampi na autoput biće izmjena u režimu saobraćaja na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, u mjestu Klašnice. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Na autoputevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraća se bez posebnih ograničenja, po mokrim i klizavim kolovozima.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina, u rejonu LJeljenče, zbog sanacije kolovoza saobraća se naizmjenično, jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub aktuelne su povremene obustave saobraćaja, do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Zbog deminiranja na snazi su privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja, svakim danom od 7.00 do 16.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Deminerski radovi u toku su i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode. Od 8.00 do 16.00 saobraćaj se obustavlja 30, a propušta 10 minuta.

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova saobraćaj se obustavlja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice, zbog radova je izmijenjen režim saobraćanja.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, i dionica Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

