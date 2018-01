Kličković: Za Srbe najvažnije da na vrijeme identifikuju svoju imovinu!

Zamjenik predsjednika Prve SDS Gojko Kličković izjavio je da projekat registracije nekretnina u Federaciji BiH /FBiH/ forsira Brisel, koji i finansira taj projekat, a da je za Srbe najvažnije da se informišu, organizuju i na vrijeme identifikuju svoju imovinu.

“Mi se tamo ne pitamo ništa – ni Bošnjaci, ni Srbi, niti Hrvati. Mi smo tamo sluge Brisela, a Brisel ima interes da evidentira svu imovinu na prostoru BiH i da je stavi u jedinstveni registar EU u Briselu. Oni to forsiraju i diriguju onoliko koliko para za to izdvajaju”, rekao je Kličković nakon sjednice Upravnog odbora Udruženja Srba iz Bosanske Krupe u Beogradu.

On je naveo da su Srbi, vlasnici imovine u FBiH, raseljeni po svim meridijanima, da je imovina i dalje njihova, ali da nije definisano šta dalje sa tom imovinom.

“Mi ćemo posredstvom našeg i ostalih zavičajnih udruženja pokušati da u narednih desetak dana prikupimo podatke o raseljenim. Na primjer, da ljude iz Žitišta koji su kolonizovani iz Drvara obavijestimo posredstvom organa opštine, posredstvom Udruženja, posredstvom partija da dođu gore /u Drvar/ da se prijave”, rekao je Kličković.

On je rekao i da proces identifikacije imovine neće ići brzo, posebno u mjestima gdje su izgorjele gruntovnice.

“Bitno je da se svaki vlasnik pojavi kao kandidat za identifikaciju i onda to neće zastarjeti. Mi koji živimo tamo ćemo nastojati da posredstvom svojih ljudi imamo prave podatke u pravo vrijeme da bismo ovdje sa udruženjima obavještavali ljude i pomagali da oni koji nemaju uslova dođu tamo u opštinske organe da to prijave”, naglasio je Kličković, koji vjeruje da će biti tolerancije i ustupaka i za one koji ne ispoštuju rokove.

On je napomenuo da je imovina neprikosnovena i da ne može biti oteta.

“Zato postoji ta fleksibilnost. Administracija nastoji da uokviri sve to u određene rokove, ali rokove je teško odrediti jer su ljudi sa tih prostora raseljavani od Prvog svjetskog rata”, kaže Kličković.

Prema njegovim riječima, interesantno je da identifikaciji imovine podliježe i imovina onih koji su u socijalizmu imali određene benefite za zemlju koju su ustupali državi.

“U vrijeme socijalizma odricalo se zemlje radi doplatka, benefita. Doplatak je prošao, niko sada ne može oduzati ni tu zemlju niti onu koja je oduzeta nacionalizacijom”, pojasnio je Kličković.

On je ukazao na to da svaka imovina mora imati svog titulara, a da državna imovina ne postoji prema međunarodnom pravu.

“Za svaku česticu zemlje i objekat se mora znati čiji je jer si dužan da ga održavaš i da plaćaš državi pare. U tome je suština”, dodao je Kličković.

