Kličković za ATV: U Srpskoj da jačamo jedinstvo

U Republici Srpskoj i dalje treba raditi na jačanju jedinstva i pomirenju svih političkih opcija kako bi u “produženoj vlasti” u Sarajevu Srpska uvijek imala stavove dogovorene u Banjaluci.

Ovo je, kao jednu od najbitnijih stvari u domaćoj politici, istakao Gojko Kličković, predsjednik Izbornog štaba Prve SDS gostujući u magazinu “5-7” ATV-a. Kličković se osvrnuo i na posjetu predsjenika Srbije Aleksandra Vučića Trebinju i Mostaru, ocjenjujući njegovu politiku prema Srpskoj i BiH kao veoma konstruktivnu i pametnu.

“Vučić u kontinuitetu vodi zdravu, širokogrudu politiku prema Srpskoj ali i prema BiH. On je prvi srpski lider koji je shvatio da se ti odnosi moraju graditi na prostoru cijele BiH i daje primjer kako bi trebali da rade svi lideri u regionu. To je jedina nada da Balkan ostane miran. Uvijek su Vučićeve posjete praćene i ekonomskim faktorom, forsira se bolji standard, bolji protok robe i ljudi i izgradnja međusobnog povjerenja, koje još nedostaje Balkanu. To je Vučićeva najjača poruka. Dobro je i što se predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji stoji na braniku odbrane Srpske, često sastaje sa Vučićem i nadam se da će ta politika uroditi plodom i da će se strasti koje postoje na ovom prostoru malo smiriti, jer ovo kako je sada nije dobro”, kaže Kličković.

Visoki funkcioner Prve SDS potom je prokomentarisao i okupljanje bošnjačkih intelektualaca i javnih funkcionera u Sarajevu koje je organizovao Bakir Izetbegović, ignorišući ekonomski sajam u Mostaru na kojem su se okupili mnogi regionalni i evropski lideri, pa i većina političkih lidera u BiH.

“To u Sarajevu je bilo Jadno, tužno, sramno i – za očekivati. Ovo treba da bude velika pouka nama Srbima, a prije svega Vučiću, Dodiku, Čoviću i Bojku da vide i sagledaju kakvo je stanje na ovim prostorima. Četiri važna faktora, važna elementa, borave u BiH, mogu biti od velike koristi za BiH, a bošnjački lider okuplja intelektualce, okuplja neki preporod i vjerske službenike i priprema nekakvu ofanzivu. Ofanziva oko Izbornog zakona je interna stvar oko koje su u FBiH trebali da se davno dogovore Čović i Izetbegović. Izetbegoviću trenutno odgovara ovakvo stanje, a to je velika greška. Najveća šteta će biti nanesena bošnjačkom narodu, ali nadam se da će bošnjački narod prepoznati ovo i ko su ti ljudi koji se okupljaju dok se u Mostaru ljudi bore da se zbliže, da utvrde još koji ekonomski projekat, da vide kako poboljštati elemente trgovine, bescarinske zone, kako popraviti standard… Poslije svake ofanzive u koju su bošnjaci kretali, bilo je dosta negativnih pojava i konotacija”, zaključio je Kličković.