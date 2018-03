Klepetan se vratio Malenoj: Ljubav traje 16 godina (VIDEO)

U mjestu Brodska Varoš kod Slavonskog Broda nastavlja se, šesnaestu godinu za redom, ljubavna priča i idila dvije planetarno poznate rode, Malene i Klepetana. Klepetan je u četvrtak nešto oko 10.30 sletio u gnijezdo na krovu dvorišne zgrade brodskovaroške škole, a Malena ga je dočekala raširenih krila i veselim klepetanjem.

“Očekivao sam ga kroz koji dan, ali eto stigao je. Svi smo sretni, i Malena i ja, brojni prijatelji i poznanici su me već zvali i pitali je li Klepetan stigao, vjerovao sam da će se to dogoditi ovih dana, pa me je ovo malo i iznenadilo, ali ugodno”, rekao je za 24sata penzionisani školski domar Stjepan Vokić, koji o Malenoj i Klepetanu i njihovim potomcima nesebično, od svoje skromne penzije i uz pomoć dobrih ljudi, brine punih 16 godina.

‘Sreća i ljubav opet stanuje u našem dvorištu’ – Istina, Klepetan kasni nekih 3 ili 4 dana nego u godinama dok je bio mlađi. Put je dug, više od 13.000 kilometara, treba to preletjeti i izbjeći brojne zamke. Zadnjih godina kašnjenja su bila i po sedmicu, dvije pa ga i nisam danas očekivao, ali je najvažnije da je sretno stigao, da je opet tu i da se ova prelijepa priča nastavlja. Niko sretniji od Malene i Klepetana, naravno i mene. Sreća i ljubav, nakon duge jeseni i zime, opet “stanuje” u našem dvorištu – govori Stjepan sav sretan i pomalo zatečen iznenadnim Klepetanovim dolaskom.

Do sada su Klepetan i Malena, uz Stjepanovu svesrdnu pomoć odgojili čak 54 ptića, što je pravi raritet i svjetskih razmjera kada je o rodama i njihovim potomcima riječ. Klepetan već skuplja grane i popravlja gnijezdo – Sada valja meni na posao, trebaće skoro svakog dana na kanale i ribnjake po ribu, hrane će trebati više kada mlade rode kroz mjesec, dva dođu na svijet, zato se nadam pomoći donacijama dobrih ljudi. Opet će u gnijezdu Klepetana i Malene biti novih potomaka i svakodnevnog veselog klepetanja – govori Vokić.

Na posao se, iako gladan i umoran od duga puta, odmah dao i Klepetan i po okolnoj livadi počeo skupljati grane i popravljati gnijezdo Malenoj da bi i novoj generaciji malih roda ptića bilo ugodno i sigurno.

(24sata)