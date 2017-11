KK “Leotar” bez poraza

Klub koji je prije samo mjesec i po dana bio otpisan, sada, uz banjalucki Borac, vodi trku u prvenstvu Srpske.

Poslije punih petnaest godina KK Leotar je napustio Premijer ligu BiH a igrači su napustili njega. Spontano, okupio se novi tim i počelo je takmičenje u Prvoj ligi RS. Nakon sedam utakmica i dalje su bez poraza, a igrači kažu da je dobrom otvaranju sezone kumovala dobra atmosfera u klubu.

“Dosta smo mlada ekipa, mislim da je dvadeset godina prosjek. Atmosfera je stvarno odlična, svi se maksimalno podržavamo, zalažemo se na treningu, dobro radimo i rezultati su došli”, rekao je Nikola Milešić, košarkaš KK Leotar.

“Ja sigurno od kada igram košarku nisam igrao u boljoj atmosferi i kao posljedica toga došli su ovako dobri rezultati. Šest mečeva – šest pobjeda”, kaže košarkaš Miloš Kimić.

U ovaj uspjeh KK Leotar malo je ko vjerovao no ipak trud se isplatio. Trebinjski košarkaši na treningu dnevno prevedu i po pet sati.

“Poslije dvije-tri pobjede počeli smo da vjerujemo malo više sami u sebe a ustvari to je moj zadatak da ubjedim igrače pošto je ovo jako mlad tim da oni to mogu. I evo za sada je to dosta dobro takmičarski i izgleda dobro na tabeli i izgleda dobro na terenu”, rekao je trener KK “Leotar” Dražen Šegrt.

Lošoj situaciji u KK Leotar najviše je kumovao nedostatak novca. Ovaj klub pored igrača sada ima i novo rukovodstvo ali i nove sponzore.

“Mi smo sada dio sportskog društva Leotar. Grad je taj koji će da podrži sigurno i podržava već našu priču. Ali bez sponzora koji se svakim danom sve više javljaju, ljudi koji vole košarku, koji su nekada bili u košarci, sigurno da ne bi ništa od ovoga bilo. Mi ih očekujemo u što većem broju da na kraju izađemo sa jednom još boljom pričom”, rekao je Aleksandar Vujić, predsjednik KK “Leotar”.

Želje svih u klubu su prilagođene mogućnostima. Zajedno će nastojati da ne prekinu niz pobjeda u ovom takmičenju. Nadaju se povratku staroj slavi i takmičenju u Premijer ligi BiH.