KK “Građanski” odustao od Premijer lige: 11 klubova u prvenstvu BiH

Umjesto 12., Premijer liga BiH za košarkaše u predstojećoj sezoni brojače 11 klubova. Ekipa “Građanskog” je i defitivno odustala od takmičenja i izbrisana je sa spiska premijerligaških klubova.

U “Građanskom” pred kamere ne žele, a ATV nezvanično saznaje da je besparica osnovni razlog zašto su se povukli iz takmičenja.

Iz gradske kase za ovu godinu dobili su samo 1000 maraka, a svi igrači koji su došli “sa strane”, već su napustili klub.

Nemajući kud, odustali su od nastupa, a po Bijeljini uveliko kolaju priče da bi “Građanski” mogao i da se ugasi.

U Košarkaškom savezu BiH, kažu da su bili nemoćni.

“Danima iz bijeljinskog kluba nije bilo odgovora na pozive i poslate mailove, a vremenski cajtnot nas je potom uslovio da ligu skratimo na 11 klubova”, kaže Sejo Bukva, koji je u Košarkaškom savezu BiH zadužen za mušku košarku.

“Žao mi je što je do toga došlo “pet do 12”. Da smo znali ranije, možda smo mogli naći nekog da ih zamijeni. Kontaktirali smo “Leotar” iz Trebinja, ali su oni rekli da nemaju ekipu, da je njima sada to prekasno, tako da nam nije preostalo ništa drugo nego da donesemo ovakvu odluku da krene Liga 11”, pojašnjava Bukva.

Tako će u predstojećoj sezoni Premijer lige BiH, nastupiti samo dva kluba iz Srpske. “Radnik” i iz Bijeljine i “Mladost” iz Mrkonjić Grada.

Goran Sladojević, trener “Mladosti” ističe da će premijerligaško takmičenje biti zanimljivo, stresno i da su sve ekipe mahom ujednačenog kvaliteta. Cilj njegove je plasman među prvih šest, jer kako kaže “to je siguran put ka opstanku”. Raduje ga i ukidanje jednog pravila koje je bilo na snazi proteklih sezona.

“Nema “zaštićenog godišta” i to je kvalitet više za igru. Nadam se svemu najboljem. Mi smo tokom priprema pokazali da možemo da igramo sa svim ekipama. Ipak, problem će da bude, ako nam se neko povrijedi, ali šta je tu je. Borićemo se!”, rekao je Goran Sladojević, trener KK “Mladost”.

Start košarkaške Premijer lige BiH zakazan je za 14 oktobar.