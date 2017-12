Kiša izazvala poplave, poplavljena domaćinstva

Rijeka Crkvena sinoć se izlila i poplavila domaćinstvo Slavoljuba Bundala iz Hrvaćana.

Stoka je bila zarobljena do 10 časova ujutru, a do nje je mogao samo čamcem. Stradalo je 150 pilića, a pitanje je šta će biti sa ostalom stokom, priča Slavoljub.

“Nije samo to u pitanju. Vodenica, brašno i sve to. Ali ne može se to sve obići, to je sve poplavljeno. To je sad problem, treba prati, treba čistiti. Hajde da to bude samo danas, da se to riješi samo danas. Nije problem nikakav, a šta ćemo mi noćas, sutra, prva kiša čim padne mi smo odmah u poplavi”, kaže Slavoljub Bundalo.

Od kiše strahuju i u Drgočaju. Rijeka koja se izlila iz korita ušla je u dvorišta.

“Voda se izlila noćas negdje oko četiri sada, poplavilo je komšiju i mene, moju zemlju, baštu, dvorište. Svake jeseni, zime, proljeća, poslije svaka dva dana padanja to je sve pod vodom”, objašnjava Mirko Kelebuda.

I noćas će, kažu u Dragočaju, dežurati iz predostrožnosti. Pogledaće svaku vremensku prognozu nadajući se da kiše neće biti. Međutim, hoće snijega koji bi, prema najavama, trebalo da pada ujutro ali i da prestane popodne.