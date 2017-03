King Kong večeras 22:00

Večeras od 22:00 ne propustite filmsko ostvarenje “King Kong”

Godina je 1933, doba velike ekonomske krize u SAD-u. Nezaposlenu njujoršku glumicu Ann Darrow, prisiljenu krasti zbog gladi, iz nevolje spašava Carl Denham i nagovara je da prihvati glavnu žensku ulogu u filmu koji se snima u Aziji. Ona prihvata i njih dvoje sa ekipom kreću na put brodom. Denham ima kartu misterioznog Ostrva lobanja i plaća kapetanu Englehornu da skrenu s puta i doplove do ostrva. Na brodu je i scenarista Jack Driscoll koji se zaljubljuje u Ann. Brod pristaje uz ostrvo i ekipa se iskrcava, razgledajući ostatke neke drevne i primitivne civilizacije. Nakon što je jedan član filmske ekipe ubijen, shvate da ih gone domoroci i bježe, međutim Ann je uhvaćena i odvedena na obalu gdje je namjeravaju žrtvovati ogromnom gorili kojeg zovu Kong. Driscoll uspijeva spasiti Ann i oni bježe, što razbjesni gorilu koji kreće u potjeru. Filmska ekipa namamljuje Konga i uspavljuje ga hloroformom, zavežu u brodskom skladištu i prevoze u New York…

Glavne uloge: Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black, Colin Hanks, Jamie Bell…