Kinezi sve bliže izgradnji TE Gacko 2

Kinezi su sve bliže izgradnji TE Gacko 2. Predstavnici dvije kineske kompanije, Vlade RS i Elektroprivrede RS stavili su parafe na opšti sporazum o osnivanju zajedničkog preduzeća.

Zacrtali su da će za najduže godinu dana da zajedničko preduzeće zaživi.

“Mi ćemo osnovati zajendičko preduzeće u kome će kineska strana imati 51 odsto udjela, a RS, odnosno matično preduzeće 49 odsto udjela u tom preduzeću. Poslije ovoga ide faza koja je jako važna, a to je stvaranje pretpostavki za finansiranje ovog projekta, to su razgovori sa finansijskim partneirma. Tu će ulogu odigrati kineska strana”, rekao je Petar Đokic, ministar inudstije, energetike i rudarstva RS.

Kada će prvi bageri izaći na gradilište ministar Đokić kaže da je to teško reći, on bi da to bude već sljedeće godine. Prethodno sa kineskim partnerima Vlada mora da dogovori način finansiranja izgradnje TE Gacko 2 koja će koštati više od milijardu maraka. Predstavnici “Kineske mašinske inženjerske korporacije” i “Energetskog fonda za tržišta u razvoju”, kažu da je napravljen konsturkitvan korak.

“Naše dvije kompanije imaju bogato iskustvo i prisutne su na tržištima centralne i istočne Evrope. Ja vjerujem obzirom na podršku koju imamo od predsjednika Republike Srpske, da ćemo u potpunosti da zadovoljimo očekivanja u ovom projektu”, rekao je Mu Juši, predstavnik “Energetskog fonda za tržišta u razvoju”

“Vjerujem da izgradnja ove termoelektrane znači novu energetsku sigurnost i bezbjednost RS, da znači obezbjeđivanje sigurno dugoročnog procesa eksploatacije uglja i proizvodnje električne energije na tom prostou, što znači i osiguranje novih radnih mjesta”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Ministar Đokić objasnio je da ovdje nije kraj potpisivanju sporazuma i najavio je potpisivanje još dva. U aprilu je potpisan onaj o saradnji na realizaciji projekta izgradnje TE Gacko 2.